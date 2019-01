Nos cuesta en enero

Lo de la cuesta de enero no es ninguna broma para el Cádiz: es enero y le cuesta. Tres partidos han jugado los amarillos en este primer mes del 2019 y los tres han salido rana. Bueno, uno rana y dos renacuajos, porque al menos ante Granada y Almería se sacó un puntito, que debieron ser tres en tierras almerienses si no se falla ese penalti. Pero el que esté libre de fallos que tire la primera piedra. Pero señores, es que esto es la Segunda División y aquí no hay bicocas. Y aquel famoso dicho de "todo tiempo pasado fue mejor" puede que se queda hasta corto, porque si complicado nos parecen los rivales a los que nos hemos enfrentado el las últimas jornadas, agárrense que vienen curvas. De entrante, el Mallorca en el día de hoy. Seguimos con el Oviedo de Primer Plato. Marchando un segundo de Alcorcón y de postre (algo más dulce por los últimos resultados contra ellos) el Tenerife. Así que vayan comprando sal de frutas, porque alguno se nos puede indigestar.

Todo esto tiene su lectura positiva, no crean. Y no es otra que el enorme mérito del Cádiz de estar ahí arriba con lo que hay en el convento. Ilustres del fútbol español pegando bocados para volver a ser lo que fueron y nosotros peleando con el cuchillo entre los dientes contra ellos. Y durante tres temporadas seguidas. Así que vamos a valorarlo en su justa medida. Y es que a partir de ahora entra en liza un nuevo problema. Como bien dice nuestro querido portero titular, Cifuentes, a partir de ahora todo aquel rival al que te enfrentes se va a estar jugando algo, por arriba o por abajo.

La tremenda igualdad de la categoría provoca que no haya zonas muertas en la tabla. Así que lo de la cuesta de enero no deja de ser un hecho cierto, pero absténganse los más derrotistas de hacer pronósticos negativos porque este equipo sabe dar guantás sin manos como nadie y recuperarse de una mala racha de manera espectacular. Y, para colmo, lo de ahora no es una mala racha sino algo más liviano. Soy de los que piensa que el Cádiz debe dar un paso adelante en sus aspiraciones e ir a por el ascenso, ahora que esta demostrado que hay equipo para ello. Pero de la misma manera no le recriminaré nada al equipo si lo intenta y no lo consigue. Mantenerse en Segunda con este nivel es ya de por sí suficiente premio. Lo único recriminable es caer como se hizo la temporada pasada, con los deberes casi hechos y el premio se escapó porque le quitamos el "casi" pensando que ya estaba hecho.

El club se está moviendo con los refuerzos en el mercado invernal y esperemos que esos refuerzos sean el detonante para inclinar la balanza hacia el lado de la búsqueda del ascenso. Exigencia, sí, pero con matices. Después de tantos años en el limbo y desorientados me parece un regalo para la vista volver a ver carteles de partidos en Carranza con los nombres de Mallorca, Deportivo de La Coruña, Zaragoza, Osasuna, Sporting, Las Palmas, Tenerife, Numancia, etc. Seamos ambiciosos, por supuesto, pero vamos a disfrutar del momento. Es de justicia.