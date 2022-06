Qué cruz, alcalde

Anoche encendí mi televisor Vanguard y por error, haciendo zapping buscando un programa de misioneros (de verdad, no esos chungos y ateos de La Viña que lucen ¡un crucifijo!), me topé con Onda Cádiz y allí estaba vuestro alcalde (el mío nunca lo fue) disfrazado de cruzado, según me dijo un poco más tarde mi amiga Virtudes por teléfono. Ilusa de mí pensé que el tal 'Kichi' estaba homenajeando a esos nobles guerreros que en aquellos años en los que la Iglesia estaba amenzada por los infieles luchaban en Tierra Santa para defender los lugares sagrados. Mas mi amiga Virtudes me sacó del error: el usurpador del sillón de Carranza se había disfrazado para la final de una chirigota que al parecer en su día fue famosa, dentro de los parámetros de calidad y buen gusto en los que se mueven estos tipejos. Porque lo que para estos iletrados es antológico, sublime y genial, para cualquier persona normal es un suplicio como el reglamento del Concurso. Y así estaba el autoproclamado sucesor de Salvochea pavoneándose por el Falla. Lo mejor vino cuando mi amiga Virtudes me contó que el estribillo de esa chirigota que ellos todavía idolatran decía "Me dice el enemigo, qué cruz me ha caído contigo". Y eso viene como anillo al dedo para ilustrar cómo nos sentimos los gaditanos de orden desde que este chaval llegó a San Juan de Dios. Qué cruz nos ha caído contigo, González. Una cruz de madera de roble.