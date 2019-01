Una de croquetas

U N chavalito norteamericano (uno concreto, no cualquiera) viene de vacaciones y se lleva de recuerdo unas croquetas que hice el otro día. Mira que le he ofrecido jamón, gambas, unos salmonetitos fritos, un plato de berza. Pues lo que le entusiasma al chaval son las croquetas. El chaval, de vuelta en su pueblo allende el océano, cuenta a sus colegas lo deliciosas que están, enseñándoles un táper transparente donde las guarda, ya frías. Los colegas alucinan y le rodean para tocar las croquetas. Cuando llega a casa, deposita el táper en su escritorio y se lanza a escribir una redacción sobre su familiar viaje vacacional. La redacción pronto se convierte en un relato épico, cuyo protagonista es, ni más ni menos, un comedor de croquetas, que busca la receta perfecta. El chavalito aprovecha la inspiración y genera un cuento de aventuras y espionaje industrial. Las croquetas siguen ahí, en el táper, cada vez más mustias, secas. El protagonista del cuento en realidad es, no podía ser de otra forma, su alter ego, una proyección del propio chavalito y se pasa todo el día degustando croquetas de bar en bar. Al día siguiente, el chavalito desayuna algo con grasa y emulgente, se va al cole y cuando vuelve, sube corriendo a ver su táper con las croquetas extranjeras. Prefiere no abrir la tapa por si huele mal y reza para que no se desintegren rápidamente.

A todo esto, el padre, cansado de ver la tele, coge el móvil para ver qué audiencia virtual tiene la foto que le hizo al táper en el aeropuerto. Cuál es su sorpresa, que comprueba que hay miles de historias con la misma etiqueta (#croquetas), y entre ellas, la de un niño (otro american niño) que se ha hecho famoso por hablar bien de las croquetas de un famoso freidor, famoso por su marisco (aquí, no en el medio oeste). El padre, con cara de negocio, mira a su mujer y le dice: Gordi, llama al Pentágono, y que me pongan con el departamento de inversiones de ultramar, que quiero invertir en croquetas y voy a necesitar ayuda, pero ya.