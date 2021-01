El inicio del año 2021 nos deja el continuismo de muchas de las cosas que había en el horrendo ejercicio precedente. El alcalde José María González ‘Kichi’ anunciaba que se iba a repetir el proceso del cambio de nombre del Estadio Carranza tras los defectos del primero días antes de la retirada del busto de Juan Carlos I de la avenida que hasta bien poco había llevado su nombre.

Para el Estadio Carranza se inició un proceso participativo que no se hizo en otras modificaciones. Ya sabemos que los políticos tienen muy claro que con las cosas del Cádiz no se juega y creen que es uno de los temas más sensibles para muchos de sus votantes. Eso ha hecho que siempre la balanza de la mayoría de las decisiones han caído siempre del mismo lado.

Nadie está libre de pecado. Empezó con Carlos Díaz cuando el Ayuntamiento de Cádiz tomó el control del club en el proceso de conversión a sociedad anónima y acabó con el concejal Rafael Garófano como presidente. O con un estadio municipal que se cedió a una entidad privada a cambio de una cantidad que no llega ni a categoría de simbólica.

Con Teófila Martínez llegaron las subvenciones disfrazadas de escuelas municipales o para la organización del Trofeo y la construcción de un nuevo Estadio en el que se implicó a la Zona Franca. La última de las gradas, la tribuna, pinchó en hueso con la administración estatal y se tuvo que tragar el equipamiento hotelero, que todavía no se ha podido vender y, por lo tanto, tampoco se ha procedido a cancelar el crédito para su construcción.

A todo ello se le suma que desde hace años se permite sin ningún problema que se organice un botellón que atenta contra la ley en La Laguna en las horas previas al partido y al que se le apoya con la instalación de urinarios portátiles para darle oficialidad al incumplimiento.

En el caso del nombre del Estadio el actual equipo de Gobierno quiso apuntarse un tanto, en este caso meter un gol, dejando que la propia afición y los gaditanos pudieran elegir su denominación para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica.

Lo que no sabía Kichi y compañía es que se iba a producir un movimiento contestatario al cambio. En el equipo de Gobierno ven una maniobra política por parte de otros grupos, incluyendo a Vox, pero tendría cortedad de miras si se quedase en eso, ya que hay otros muchos aficionados que se han mostrado contrarios.

El nombre del Estadio va en contra de la Ley de Memoria Histórica. No es el único caso en la ciudad pero seguro que el más mediático ya que es un nombre que se conoce en toda España. Para cambiar el nombre del Teatro José María Pemán no se hizo proceso participativo alguno sino que fue el propio equipo de Gobierno el que aprobó que pasara a denominarse Teatro del Parque.

Podía haber hecho lo mismo con el Estadio pero quisieron hacer un proceso participativo sabiendo que es un tema sensible y, al final, lo que han ido encontrándose un escollo tras otro hasta terminar por anularse. Una comisión nombrada en la que el Cádiz decide no participar; una recepción de propuestas en la que el nombre preferido eran Carranza y Ramón de Carranza, acompañados de Francisco Franco o Santiago Abascal; el anuncio entonces de que no se iban a contar con los que proponían nombres personales, algo que también causó polémica porque hasta ese momento no se dijo; una votación posterior que acaba en denuncia porque se ha podido vulnerar la protección de datos y, para colmo, un hackeo del sistema a través de un robot que generó miles de votos.

A partir de ahí una espera eterna en la que cada miembro del equipo de Gobierno al que se le preguntaba por el resultado o el número de votos, recibía la misma respuesta. “Pronto se sabrá”.

El alcalde ha dejado claro que el proceso se va a repetir una vez que se solucionen todos los problemas que había con la protección de datos pero para eso quedará todavía tiempo.

Desde Adelante Cádiz han podido comprobar que es un asunto que ha levantado ampollas en una afición en la que hay gente de todas las ideologías e incluso de ninguna. Si la ley se incumple, el equipo de Gobierno tiene la solución en su mano, asumir su responsabilidad y quitar el nombre por su cuenta. Eso mismo lo han hecho con la retirada del busto de Juan Carlos I, en un nuevo golpe de efecto que ha dado la vuelta a España. Y mientras que hay tantas idas y venidas, en el futuro debe asomar una ordenanza de nomenclátor para unificar los criterios que propuso el PSOE.