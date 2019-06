Yo no me creo nada

En todas las películas y series de catástrofes siempre hay una autoridad política (in)competente que quiere tranquilizar a la población para que no cunda el pánico ante un desastre más que evidente e inminente. Sí. Como buena 'friki' del género, recuerdo siempre en primer lugar, por amor absoluto a Spielberg, cómo en Amity Island el regidor negaba la existencia del tiburón (que ya se había zampado a un par de isleños) por no echar a perder la campaña turística veraniega, ante la mirada atónita y cabreada del héroe Brody. El mismo cliché en Piraña (la del 74, sí), por ejemplo. El propio alcalde sirve de almuerzo a los dulces pececillos manipulados genéticamente (ay, otro secreto político), habiendo renegado con uñas y dientes, sobre todo dientes, de la existencia de la mortífera amenaza acuática. Hagan repaso si gustan, del argumento de este tipo de filmes. Me darán la razón. Por un lado, el sentido común, la inteligencia, la ciencia, la experiencia, los aguafiestas que terminan siendo héroes. Por otro, los políticos, los que mandan y dirigen el cotarro sin ningún tipo de conocimiento ni sensatez, pero que "velan por nuestra seguridad", aunque oculten información o tergiversen datos. Pero claro. Les hablo de cine. Es ficción. O no tanto, porque aún sigo impactada por la serie de moda, Chernobyl, por tratar un tema muy reciente con el que no deberíamos frivolizar, a pesar de ser una miniserie de HBO. En la retina la imagen de los ciudadanos inocentes de la ciudad muerta de Pripyat maravillados por los colores del cielo nocturno tras la explosión del reactor, que incluso bailan bajo las cenizas venenosas. Cómo se quiso banalizar la situación, quitarle hierro (o uranio), apaciguar el miedo, ocultar la hecatombe. El síndrome del avestruz de una potencia soberbia y peligrosa. Taparle los ojos al mundo, como máxima, ante lo que ocurre de verdad: peligro nuclear, calentamiento global, contaminación extrema, consecuencias del plástico en los océanos… y si el pastel se descubre, basta con culpar al ciudadano, al pequeño humano insignificante que es quien se carga a las tortugas marinas, y no la gran industria que plastifica hasta el aire. Jugar con nuestra culpabilidad es muy rentable. Créanme. Cada vez estoy más segura de que en Marte hay un Novo Sancti Petri para ineptos cobardes. Trump tiene la casa piloto, que suele ser una esquina y la más grande, seguro. Es que si no, todo es absurdo.

Mientras, por aquí cerquita, llega hasta las playas llenas de familias una nube negrísima: arde Indorama, y escupe veneno, sí. Pero no se alarmen, desde las autoridades nos informan que a pesar de lo llamativo del tinglado, y de que hubo poca seguridad en una factoría cargada de toneladas de sustancias peligrosas, no vamos a morir todos, al menos de momento. Y no es por ser agorera en este comienzo de las vacaciones, hay que fastidiarse, pero yo no me creo nada.