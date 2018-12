Cada cosa a su tiempo

Pues llegó. La racha del Cádiz está asombrando a propios y extraños. Y lo mejor de todo es que el equipo está sabiendo ganar cuando la cosa se pone a tiro y cuando no, también. Para muestra un botón. El del pasado domingo ante el Rayo Majadahonda. Un partido que se puso feo, pero que se acabó sacando adelante para convertirnos en el mejor equipo de Europa de las ultimas 7 jornadas. Y claro, en esta ciudad tan dual como es Cádiz pasamos de estar ya en Segunda B hace 9 semanas a estar ya en primera a día de hoy. La verdad es que me preocupa, no ya el hecho en sí de que pensemos que podemos estar en primera sino el creernos que ya lo estamos. Eso, exactamente eso, fue lo que nos mató la temporada pasada. Creernos tener en la mano algo que no teníamos. Y acabamos en la Venta del Nabo en la última jornada, después de veintitantas consecutivas en plaza de play off. Y en las ultimas semanas veo un clima de demasiada euforia.

Cádiz es tan marinera que hasta tenemos memoria de pez y no nos acordamos de lo que pasaba pocas semanas atrás. Pues estábamos en descenso y la historia se puede repetir si se encadena otra racha chunga. Así que más nos vale tener los pies en el suelo, por la cuenta que nos trae. Creerse vencedor antes de jugar no es malo. Salir al terreno de juego pensando que te vas a comer el rival porque crees ciegamente en tus posibilidades es magnífico. Lo malo es pensar que vas a ganas sin esfuerzo porque estás en racha o porque tu equipo tiene más nombre que el rival. Eso es lo que te mata. Eso sí, lo que no cambia, por más vientos o mareas, o camas de rosas que aparezcan en el camino, es el discurso de Álvaro Cervera. También le preocupa que el entorno se contamine de euforia amarilla. Él y sus jugadores saben que tienen que estar a lo suyo, pero debe ser muy complicado salir a la cancha cuando sabes de antemano que la afición espera cada domingo un triunfo tras otro. Y alguno de ellos se va a fallar. Porque es la ley del fútbol y porque nada es eterno. Cervera aspira a ser el Alex Ferguson del Cádiz. A muchos nos encantaría, pero lo del fútbol inglés es ciencia ficción en el resto del mundo. Aquí puedes ganar seis Champions seguidas que si a la siguiente temporada estás el séptimo en la décima jornada… te vas a la calle. Así que tarde o temprano (espero que muy tarde) nos quedaremos sin las famosas gafas en el banquillo y veremos si lo echamos de menos.

Personalmente creo que sí, que llegado el momento lo echaremos de menos y mucho. Por su forma de entender el fútbol, seguro, pero sobre todo por su cordura en los buenos momentos, que son los más difíciles de gestionar aunque parezca lo contrario. Y en estas vamos a Málaga, plaza complicada. Pero ya les digo que si vamos con la idea de encontrarnos un rival duro pero con puntos débiles, nos podemos traer los tres puntos y seguir con la racha. Este Cádiz ilusiona, eso por descartado. Pero no debemos caer en el viejo error de ilusionarnos antes de tiempo. Que el camino es largo. Demasiado.