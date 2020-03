El coronavirus se cuela en la Cuaresma

La cosa esta seria. Más seria de lo que en un principio esperábamos. La pandemia, por fin la OMS se ha decidido, del Covid-19 lleva ya, cuando escribo este artículo, más de tres mil infectados en España. En nuestra comunidad, Andalucía, el número de afectados asciende a 138, una proporción menor que en el resto del país con respecto al número de habitantes que tenemos. Aunque ya sabemos que en medicina las estadísticas son puñeteras porque al que le toque le importa poco ese tanto por ciento. Pero sí es cierto que no estamos como, por ahora, Madrid y otras.

Pero, ¿y la prevención? Tenemos que esperar a que aumente el número de infectados para tomar medidas casi extremas pero necesarias? Ahí esta la valentía del dirigente político, que en definitiva es el que tiene que tomar las decisiones. Madrid, País Vasco, Valencia... han tomado medidas muy dolorosas para la ciudad y también para la economía en el caso de Valencia. El fútbol a puerta cerrada. Universidades y colegios cerrados. Suspensiones de congresos y eventos multitudinarios. ¿Y nosotros? Andalucía. Tenemos que esperar que se agrave la situación par afrontar medidas preventivas aunque sean impopulares. Nuestro presidente andaluz, Juanma Moreno, decía esta misma semana que no veía razones para tomar medidas y a renglón seguido le pedía al presidente del gobierno que tomara decisiones. En definitiva, lo que sucede es que el no quiere ser el responsable de prohibir fiestas como ferias y Semana Santa, con todo lo que esto conlleva económica y popularmente. Prefiere que la pandemia supere la gravedad y después ya veremos a quién le echamos las culpas. La prevención es evitar no actuar después.

Pero yo quiero llegar a la Semana Santa. A nuestra Semana Santa. Quién o quiénes son los responsables de poner el freno. Se han estado haciendo conciertos casi todos los días. Se han hecho algunos besamanos y besapiés. Se han presentando carteles casi todos los días. Se han estado haciendo pregones casi todos los días. Y ojo -aunque algunos ya se han suspendido- se están realizando ensayos de cargadores. Sevilla ya esta tomando algunas medidas al respecto. El conocido capataz gaditano Ramón Velázquez ya ha puesto el dedo en la llaga al decir que hay mucho riesgo al meter un gran numero de personas debajo del paso. La hermandad de los Afligidos de Cádiz anunció ayer la suspensión de la salida procesional.

¿Quién se responsabiliza? ¿Quién toma la decisión? El Consejo de Cádiz ha pedido reunirse con el delegado de Salud del Obispado. ¿Y el de nuestra ciudad? ¿Tiene algo preparado? Hay que tomar decisiones. Y ya, porque esto se mueve a una velocidad de crucero. Está cambiando de un día para otro. Para los cofrades ojala no tuviésemos que hablar de esto, nos duele en el alma, pero esta infección es una realidad. Ya no se habla de una gripe, es algo más. Por consiguiente hay que tener claro lo que se va a hacer, y rápido. Las hermandades no pueden esperar al último día cuando se tenga ya todo el gasto comprometido. Hay que tomar la responsabilidad ya. Después de prohibir las Fallas, se puede prohibir cualquier cosa. La Semana Santa no puede esperar más.