E N estos días en que Cádiz ha hervido con el Congreso Internacional de la Lengua, el concierto de Vicente Amigo fue un epatante ejercicio de virtuosismo. La última pieza (un bis) fue a juicio de muchos la más emocionante, quizá porque en ella el sonido melódico, limpio e intimista del instrumento se imponía a las enérgicas escalas, rasgueos y golpes de exhibición. Como seres humanos estamos constituidos para percibir a través de los contrastes y graduaciones, el ritmo y la melodía, y el repertorio previo resultaba espectacular pero excesivamente homogéneo: le sobraban dedos y le faltaba emoción. En el descriptor del concierto se decía que Amigo interpretaría el "espíritu" del congreso, es decir, la lengua española en el cruce de caminos del mestizaje y la interculturalidad, desde el pasado y mirando al futuro. De alguna manera, el concierto de Amigo sintetizaba el planteamiento de este tipo de macrocongresos, donde hay más de exhibición y política que de análisis y verdad. Pienso en la sesión de 'Encuentros literarios desde las dos orillas', que presidió un solvente y diplomático José María Merino. Vaya por delante que todo fue muy ameno y los espectadores estábamos contentos de estar allí. Héctor Abad Faciolince estuvo dicharachero y encantador, contándonos toda la historia de su ADN personal. Carmen Posadas expresó la felicidad de ser ella misma desde su posición, donde no hay cocoteros ni realismo mágico. Enrique Vila-Matas leyó con su aburrida desgana de enfant terrible un texto que en resumen decía que él, ante lo americano, lo que siente es distancia. Me di cuenta de que no había en la mesa ningún escritor de aspecto claramente indígena, de los que sostienen el discurso de los humillados y ofendidos. Realmente la configuración socioétnica de aquella mesa, en el siglo XXI, era igual que la del siglo XVII o XVIII: dos blancos, un mestizo y una criolla de Christian Dior. Esto se llama hoy día pigmentocracia. Entiendo que nos conviene mucho la koiné, cómo no, pero tengo muy claro que en aquella mesa faltaba al menos un elemento. Lo que más une es el corazón. Pero metonímicamente el corazón sigue quedando a la altura de la cartera.