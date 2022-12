El corazón de Revuelta

Un suceso. Tomemos del francés el modo de calificar un acontecimiento destacado. Eso fue la presentación de Más cerca del corazón, un libro de José Manuel Revuelta Soba. En la sala grande del Centro de Congresos. Llena hasta arriba, por cierto. Se hizo acompañar por otro ilustre cañaílla, Antonio Campos Muñoz. Y por Fernández Moreno. El catedrático de Granada y vicepresidente de la Real Academia Española de Medicina, una figura de la investigación de prestigio mundial, se acercó a su ciudad natal para hablarnos del libro de su colega, el cirujano cardiovascular y catedrático que fue de la Universidad de Santander, Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Valdecillas, un centro de referencia de la mejor medicina española. Como bien dijo Antonio Campos, en un muy brillante parlamento, la ciencia en general y la medicina en particular requieren de una buena divulgación. O sea, rigor y sencillez. Es lo que había logrado el Prof. Revuelta. Nuestro autor y paisano encadenó una serie de anécdotas llenas de interés sobre el corazón histórico. Queda bien reflejado en su libro, en el que trata de la aspirina al corazón de los cristianos. "Para la cultura cristiana -reflexiona- el corazón ocupa un lugar preeminente en su simbología; de hecho, la palabra 'corazón' -y su plural 'corazones'- aparece en la Biblia en 961 ocasiones". Muy interesante fue concatenar las palabras de Santa Teresa (1515-1582) sobre "el ángel que atravesaba su corazón con una flecha de oro ardiendo, sintiendo gran dolor en su pecho" con la verdadera causa de su muerte, una rotura cardíaca derivada de un infarto de miocardio. Valga la anécdota para oponerla a otros comentarios sobre la víscera que se para fatalmente cuando morimos. Digo 'una máquina maravillosa', 'descubriendo el corazón de la mujer', 'minerales del corazón', 'carne roja, carne blanca', 'la creativa siesta'... Y esta antología de textos entre los que entresaco: "Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón", que escribió Marguerite Yourcenar. O lo que reza nuestro refranero: "Ojos que no ven, corazón que no siente". En su libro, el dr. Revuelta nos enseña lo que la ciencia dice del consumo de los maravillosos huevos fritos y nos ilustra sobre lo que canta una canción -Corazón partido-, amenísimo capítulo en el que conocemos los pormenores de los inicios de la cirugía cardiaca. Igualmente nos ilustra sobre las malas noticias y el corazón o el impacto del polvo sahariano sobre nuestra salud cardíaca. No es para relatar casi el índice de un libro ciertamente brillante, rico de noticias, muy bien redactado. Es una joya, un texto muy ameno, muy completo de sabidurías y escrito con la difícil sencillez del verdadero sabio. Un suceso, no me cabe duda, el protagonizado por José Manuel Revuelta, un hombre que ha hecho el bien toda su vida, el hombre sin enemigos, hijo de San Fernando, en donde viven sus hermanas, que adora y a las que ha dedicado su Más cerca del corazón. No creo que pueda hacerse mejor regalo de Navidad o de Reyes.