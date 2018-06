La consejera y el ministro

Como el Gobierno es ahora del mismo partido que el de la Junta tampoco me voy a poner farruca con el ministro, que somos colegas, que de lo que se trata es de llevarnos bien, o por lo menos aparentarlo, y sí que es verdad que Pedro y la jefa, ay la jefa, no se tragan, y no sé yo si el día menos pensado van a volver a las andadas, pero bueno, de momento se lo están montando medianamente bien, con una mezcla de buenos modales y de hipocresía, que oye, es muy necesaria la hipocresía en política, es que de lo contrario no se puede, y ojana, como dicen en Sevilla, de ojana ni te cuento, yo le voy a dar la suya al ministro y con lo que él me diga, tanto si es mucho como si es poco, ¡como si es nada!, yo suelto cuatro cosas a los periodistas, lo de siempre, ¿cómo lo llaman ellos, un canutazo? Qué raro, total, lo que se dice una frasecita, he oído que también lo llaman chau-chau, no sé qué querrán decir con eso, en fin, que me pondré muy seria para asegurar que el ministro se ha comprometido a atender nuestras demandas, que la cosa está muy mal en el Campo de Gibraltar con los inmigrantes y con los narcotraficantes y hacen falta más efectivos, qué palabra, me encanta, efectivos, ¿qué es usted, un efectivo?, no señora consejera, yo soy guardia civil, pero vamos, que si usted quiere que sea un efectivo yo estudio y me preparo para las oposiciones de efectivo; sí, mejor, me gusta más, queda mejor en eso del canutazo, y conviene además que yo al ministro le hable de efectivos para que él pueda responderme que se compromete, de verdad, a mandarnos más efectivos, y yo me lo crea, o al menos aparente ante los medios que me lo creo aunque no me diga ni una sola cifra ni cuándo lo va a hacer, en definitiva cuando me diga exactamente lo mismo que decía el anterior ministro del Interior, del que teníamos que decir que mentía y al que no creíamos porque, claro, es que era el ministro de Rajoy, del PP, este no, este es del Gobierno del PSOE, y aunque Pedro y la jefa, ay la jefa, estén así así, yo no voy a decir como consejera de Justicia y de Interior de un Gobierno autonómico del PSOE que este ministro, también del PSOE, se está quedando con nosotros, de manera que lo mejor es que tras la reunión suelte algo así como "ha habido un compromiso del ministro, justo lo que queríamos, compromisos concretos en torno a estos temas de extraordinaria importancia", y ya está, a otra cosa, qué más da, total, más o menos como hace la jefa, ay la jefa.