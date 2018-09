El que no se conforma es porque no quiere". En esas palabras pensé escuchando al ministro Josep Borrell decir que las bombas vendidas a los saudíes son inteligentes. Es decir, supongo yo, son bombas que saben dónde ir y dónde no, y que por eso no acabarán ni en hospitales ni en escuelas. Por desgracia, alguna vez me ha tocado defender algo que no me lo creía ni yo. Quizás no haya sido el único.

Si esas bombas no van a hospitales ni escuelas ¿será acaso porque son éstos los que van a las bombas? Perdonen el comentario de tan poco gusto pero no se me ocurre otro ante las pruebas innegables de los estragos que causan los bombardeos en la población civil yemení.

Este tema y su repercusión en la carga de trabajo de Navantia han ocupado mucho espacio en los medios. Quiero manifestar mi solidaridad con aquel trabajador que decía que ellos no desean que muera nadie, y que ellos fabrican barcos y no bombas. Es verdad. También lo es que bombas que matan a miles de kilómetros se fabrican en España, crean puestos de trabajo y benefician nuestra economía. Entre el 2012 y el 2016 España se ha convertido en el séptimo país del mundo que más armas ha vendido. Aunque de modo desigual, al beneficiar la economía española todos nos hemos beneficiado. Ojala no fuese así y, en vez de armas exportásemos paz y desarrollo, porque, como dice Francisco: "Es absurdo hablar de paz y promover el tráfico de armas".

La complicidad de la sociedad y el beneficio que obtenemos de esas ventas nos debería llevar a situar este asunto como un tema de Estado sobre el que todos los españoles y sus representantes políticos reflexionásemos y decidiésemos cambiar de rumbo. Habría que reorientar, aún a costa de sacrificios colectivos asumidos entre todos, la industria armamentística española en otra que defienda y proteja la vida. No es fácil. Pero sería auténtico. Haciéndolo, podríamos mirar cara a cara a las víctimas cuando hablásemos de ellas. Y a nuestros hijos cuando nos preguntasen.