El concurso interminable de la limpieza en Cádiz

La gestión del concurso del servicio de limpieza y recogida de residuos de la capital gaditana va camino de convertirse en la historia interminable. Cuando queda menos de un año para que se celebren unas nuevas elecciones municipales, nadie sería capaz de apostar dinero por que el servicio con la nueva empresa vaya a estar operativo antes del mes de mayo del año que viene. Y si lo está, puede que haya que estar mirando de reojo a los tribunales de justicia por si dentro de un tiempo no hay que deshacer de nuevo el camino.En ese caso, si se falla en contra de los intereses del Ayuntamiento, las indemnizaciones que tendría que afrontar podrían ser muy altas.

Con un servicio que está prorrogado desde el año 2016, el proceso de redacción de pliego se fue demorando más y más en el tiempo hasta el punto de que los vehículos y los contenedores se han ido deteriorando hasta un extremo que distan mucho de la sostenibilidad que predica este equipo de Gobierno de Adelante Cádiz.

Una vez que se consiguió sacar a licitación el pliego, se presentaron tres empresas para el contrato más cuantioso de todos los que se sacan desde el Ayuntamiento de Cádiz. Sufi, Acciona y Valoriza se disputaban la limpieza en la capital para los próximos diez años.

Lo que parecía en un principio una ventaja, se convirtió finalmente en una lucha sin cuartel con dudas sobre los procedimientos de unos y otros que ha llevado a que unas y otras empresas hayan presentado continuas reclamaciones ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación.

Lo más curioso de todo es que las tres empresas han tenido en algún momento el contrato ganado. Sufi en primera instancia, porque fue la mejor valorada por la mesa de contratación con una diferencia importante sobre las demás. Eso precisamente es lo que hizo que saltaran todas las alarmas en las otras empresas y que empezara la guerra de los informes y contra informes.

Una vez que se echa para atrás a Sufi, se le adjudica a la siguiente de la lista, que es Acciona. Aquí lo que se encuentra el Ayuntamiento de Cádiz es que el pliego que sacó hace más de dos años ha quedado desactualizado, a juicio de esta empresa, y con la inflación que se ha producido en los últimos meses y con la amenaza judicial de que el proceso pueda dar otro giro en el futuro, ha hecho que Acciona también diera marcha atrás.

Y ahora que la tercera en discordia, es decir, la que había sido peor valorada en primera instancia en el concurso, Valoriza, se le daba la gestión de la limpieza para la próxima década, Sufi ha presentado un nuevo recurso en Diputación que vuelve a paralizar todo el proceso.

En el lugar en el que se encuentra todo, sólo quedan dos caminos. Seguir hacia adelante con la amenaza judicial y con un proceso que todavía puede sufrir un mayor embrollo en el futuro, o acabar finalmente empezando de cero. Pero esto que podría parecer fácil, tiene un riesgo y es que habría que sacarlo a licitación a un precio muy superior del actual debido a la inflación antes citada. Hacerlo por la misma cantidad sería tener un pasaporte seguro a que no se presentara nadie en el concurso y que quedara desierto, como está ocurriendo en otros casos de menor cuantía e, incluso, empresas que están renunciando a realizar su servicio una vez que lo habían ganado porque las cuentas ya no le salen. En el caso de la limpieza en Cádiz el camino empezó torcido desde el principio y no se ha podido recuperar la línea recta en ningún momento.