Empezó lo bueno. Uno de los concursos más largos y singulares del mundo -ya está tardando The Washington Post en recomendarlo como cita imprescindible de 2019- reúne de nuevo sobre las tablas del Falla a un puñado, puñadísimo, de agrupaciones de las que al final quedarán vivas las de siempre más las cuatro sorpresas de rigor. Y menos el gran cajonazo, que calificaremos por lo general de sonado y como el más injusto del siglo.

Un concurso veterano pero vigoroso, un certamen que interesa, que tiene validez y que concita el interés de los gaditanos y de un gran número de seguidores que se reparten por toda la geografía hispana. Un misterio este digno de estudio en 'Cuarto Milenio'.

Pero que el concurso de agrupaciones del Falla viva esta nueva edad de oro no debe provocar que se pierda de vista que es un concurso con entradas, un concurso con muchos años, un concurso algo alopécico que no puede permitirse el lujo de inventarse cada año en su estructura y que necesita, de una vez por todas, un consenso que dé forma definitiva a su formato sin que cada edición se tenga que discutir su duración, el reparto de los grupos, el número de sesiones, el orden de actuación...

Es verdad que las discusiones que surgen durante la puesta en marcha de cada concurso dan vidilla a esta parte del carnaval gaditano, pero no es menos cierto que cabe solicitar que todas las partes implicadas se pongan de acuerdo en un modelo de concurso que sea el menos malo -seguro que nunca llueve a gusto de todos- y que no dependa de las directrices de un colectivo o de una institución. Hay que esforzarse por armar un concurso sólido, sin cambios anuales, o con los mínimos posibles, y que no nazca cada febrero, o cada enero, con polémicas insulsas.