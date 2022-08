"La conciencia es el mejor juez"

Creo que una de las cosas más importantes es tener la conciencia de hacer lo justo. La convicción de actuar bien, con los demás y con uno mismo. Algunos llevaban cuatro años de campaña de descalificaciones contra mí, bajo el mantra de que no fui a trabajar. Y cuando, por fin, habla la Justicia y dicta una sentencia donde se reconoce que hice el trabajo por el que cobré, resulta que los voceros del PP no solo no callan, sino que azuzan aún más su campaña de descalificaciones. Como diría El Quijote: "Ladran, luego cabalgamos…"

A las puertas de unas próximas elecciones, desde el PP instigan una campaña de mentiras repetidas mil veces, pagada con dinero público y viralizada a través de un pseudo-medio donde está un cargo de confianza cuya colocación por expreso deseo de Germán Beardo nos ha costado a todos los portuenses más de 300.000 euros. Lo que se dice, todo un pelotazo para el amiguete de Beardo, aunque el resto de la plantilla de El Puerto Global se las vea negras para cobrar cada mes sus legítimos sueldos.

No deben tener la conciencia muy limpia, por mucho que sus cuentas bancarias estén más saneadas que nunca. Tampoco deben tener la conciencia en paz quienes me siguen acusando de haber faltado 40 días al trabajo cuando la sentencia aclara que no es cierto y que confirma que el trabajo por el que cobré lo hice.

Quienes insisten en esa mentira, son los que llevan 1.169 días (desde el 15/06/2019) cobrando dinero público sin realizar su trabajo: un alcalde y 10 concejales que no han sacado un solo presupuesto en tres años. Un alcalde y 10 concejales que cobran, pero no pagan a los proveedores; que no bajan los impuestos como prometieron a las empresas ni a las familias portuenses; que no han aprobado un nuevo PGOU; que no han agilizado las licencias; que no refuerzan Urbanismo para que el centro histórico se revitalice; o que, en materia de puestos de trabajo, solo han mejorado ellos (y el hermano del alcalde Germán Beardo, que ha sido de los pocos contratados en Bayport) pero que para los más de 9.000 desempleados de El Puerto no han presentado ni un solo plan de empleo en tres años.

¿A qué dedican el tiempo por el que cobran sueldos públicos esos 11 concejales y 8 asesores, que llevan cobradas muchas nóminas, pero que no han sacado ni un solo contrato público? ¿Que no solo no mejoran la limpieza, sino que tienen a la ciudad más sucia que nunca? ¿A qué dedican su tiempo más allá de hacerse fotos o de lanzar ataques contra quienes los cuestionamos? Un alcalde y sus concejales y asesores que solo piensan en la fiesta. Un desgobierno que ha apostado todo a la mentira a través de las redes sociales, inventando una realidad paralela distinta al abandono que padecen en los barrios o el ninguneo a los sectores sociales de la ciudad.

Un gobierno entero que aprovecha el éxito de un empresario privado para vender la idea de que la ciudad va como nunca, pese a que en los conciertos privados el Ayuntamiento no ha puesto ni siquiera un refuerzo de los autobuses, un dispositivo especial de tráfico o de policía. El caso es que yo tengo la conciencia muy tranquila. Y, además, la Justicia se ha pronunciado, y yo he difundido la sentencia, íntegra, para que cada cual saque sus conclusiones y no dejarse equivocar por los voceros del PP.

¿Alguien conoce, o publicó Germán Beardo, aquella sentencia que, según él, le había absuelto del delito de prevaricación en el "caso de las atracciones", denunciado por vecinos de Valdelagrana?

¿Publicó Germán Beardo la resolución a la denuncia cuando lo acusaban de faltar 36.000 euros en las cuentas del PP de El Puerto?

Ofreciendo de nuevo la sentencia a quien desee tener más elementos de valoración y ofreciéndome siempre para charlar con quien quiera (mejor en persona que desde perfiles falsos) e infinitamente agradecido por tantísimas personas que me dan muestras de cariño sincero, dejo a cada cual, con su propio juez, con su conciencia.