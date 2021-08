Sin complejos

Pues nunca hasta ahora habíamos permanecido invictos en Primera División tras los dos primeros partidos. Cierto es que, en lo que a puntos se refiere, tampoco es vital, porque ganando un partido y perdiendo otro tienes un punto mas que con dos empates. Pero moralmente no es lo mismo, que diría Alejandro Sanz. Al Cádiz se le ha visto en este inicio de liga una seriedad y una madurez que prometen. Salvo la primera parte ante el Levante, lo demás ha sido digno de elogio.

Ya se puede poner Pellegrini como se ponga, que aquí cada uno usas sus armas como quiere o como puede. Como bien dice Cervera, si se puede defender con 11 pues se hace y tan panchos. Y sin ningún tipo de complejos, oiga, que aquí se viene a lo que se viene, que es a sumar puntos y se acabó. Y visto lo visto, los dos puntos en los dos primeros partidos son muy buenos. El primero porque se consiguió sobre la bocina a base de casta y empuje y el segundo porque se hizo frente a un clásico con una plantilla de calidad más que contrastada y en un ambiente complicado.

Pero lo que más me gusta del Cádiz de esta temporada es que empieza a sentirse cómodo con el balón en los pies. Poco a poco el equipo le va perdiendo el miedo a eso de tener la bola y eso estuvo a punto de darle la victoria en el Villamarín. Y si el equipo sigue perdiéndole el miedo a eso de tener el balón jugado, eso puede convertirse en un arma que le va a dar al Cádiz algún que otro punto. Porque los equipos y entrenadores rivales (con Pellegrini se confirmó) que el Cádiz vive eternamente encerrado en una especie de bunker, del que solo se sale para comer o hacer la compra.

Y ese cambio de chip, de tener mas la posesión de la pelota esta temporada, puede coger con el paso cambiado a algún filósofo del fútbol que piense que nos vamos a amarrar al poste los 90 minutos para desatarnos solo si lo vemos claro. El Cádiz ya demostró el pasado curso que tenía bastante mas futbol del que dejaba ver en la mayoría de partidos. Cuando el equipo se decidía a jugar, jugaba bien. Y esta temporada solo falta coger confianza en ello. El Cádiz no va a perder ese gen defensivo que caracteriza a Cervera. Y no se trata de volverse loco jugando al ataque, ni de ofensivas suicidas. Se trata de defender bien, que es la base de nuestro éxito, y atacar bien cuando se tenga la pelota. Y cuando se pierda el balón, volver a defender bien. Sencillo de decir, pero no tan fácil de aplicar.

De ahí el mérito de Cervera. Pero lo más importante es no exigir nada al equipo en cuando método de juego. Si llega el tiki taka pues se agradecerá y si no, pues lo que vale son los puntos. Y estos le están dando la razón a Cervera en cómo hay que jugar. Y lo que funciona no se toca. Si a eso le sumamos que el míster afirma tener una mejor plantilla que la pasada temporada, pues estamos de enhorabuena. Nosotros a lo nuestro, a jugar como sabemos y como creamos conveniente. Que, aunque vistamos con los mimos colores, no somos el Brasil del 70. Ni falta que nos hace.