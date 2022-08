Al fin el comienzo de la liga, de nuevo las carreritas del estacionamiento del coche hasta el Carranza, que falta un cuarto de hora y todavía vamos por la gasolinera, "arrea, nene", y uno se halla de pronto inmerso en una pleamar amarilla y brevemente azul, "arrebujao" entre altos, gorditos, fumadores, barbudos, tatuados, endomingados, veloces, melenudos, barrigones, jóvenes, bajitos, armoniosos, lentos, risueños, calvos, todos gaditas, cada uno de su padre y su madre, que acuden a la liturgia dominical o a la sabatina futbolera, según sea. Y ya el gran mogollón se termina por formar a la altura de la parada del autobús, entradita de tribuna. Unos pasos más la escalerilla es un brillar de "macetas" de cubatas, gin-tonics y ¿Valdepeñas? con gaseosa, y todos cada vez en menos espacio, lo amarillo se amontona, se aprieta, grupos densos que apenas permiten pasar a aquellos que ingenuamente se han atrevido a atravesar por una parcela que el día de fútbol es patrimonio del pabellón del Cádiz en su tarde de gloria.

Ha comenzado la liga y ese potentísimo analgésico que es la pelota nos empieza a hacer efecto. Porque ¿quién no ha experimentado la ilusión de entrar en el estadio, contemplar la alegría del césped aún desierto, la juvenil sensación de que nada malo pasa, de que las demás cosas que integran nuestra vida, familiar, profesional, amorosa, paternal, filial, fraternal, nuestras dolencias, nuestros problemas de todo tipo, se quedan abandonados en las parihuelas de la nada? El recuerdo de la mano del padre cuando te llevaba de niño al Mirandilla a ver al Glorioso enfrentarse al Iliturgi, al España de Tánger, la foto en donde apareces de muy pocos años, con tu padre y algunos compañeros suyos del Banco Hispano Americano de la calle Ancha… El marcador luce la imagen de dos enormes bombillas formando aspa y una palabra arriba: Osram, y un lema: "Mejores no hay". Y aún no había comenzado la vida…