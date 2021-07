Los colores de Cádiz

Acádiz le ha debido entrar de repente una envidia tremenda de sus vecinos sevillanos. Si Sevilla tiene un color especial, Cádiz no podía ser menos y como no se nos ocurría otra cosa, pues nos hemos puesto a pintar las calles de colores. Azul, naranja, amarillo, verde... Y los que quedan. Pero no se han debido dar cuenta, o sí, que pintar las calles de colores no es crear más aparcamientos. Siguen siendo los mismos, pero pagando. O cobrando, según de qué parte hablemos. Supongo que pintar las calles de colores debe ser una decisión muy fácil de tomar cuando en la puerta de tu trabajo o bajo tu casa tienes un aparcamiento oficial reservado, lo uses o no, pero muy difícil de asumir si tu nómina cada vez te da para menos viendo como sube la luz, el gas y hasta el aparcamiento en la calle, curiosamente todas ellas empresas en cuyos consejos de administración proliferan los políticos.