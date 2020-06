Lo que el cocodrilo se llevó

La nueva normalidad era esto, un mundo cada vez más demente en el que sigue habiendo ritmos farloperos, hits Sabateros, botellones arrejuntaditos hasta declinar el sol en latín y cocodrilos en el Pisuerga generando memes más allá de nuestras posibilidades. Cuando era niño me daban terror las películas de bichos inmensos que mordisqueaban piernas a la gente, normalmente bañistas; esos que no saben si horadar las playas de Cádiz en una estrategia import-export tan global que coronasusta. La colección de monstruos era tan amplia que no cabe en el museo del terror de Serrano Cueto: el pequeño y tierno cocodrilillo que un niño arroja por el water para que pueda llegar nadando a coletazo firme hasta el mar, estampa esta que evoca paisajes de Coelho y azúcares varios. Pasan los años, el bicho ensancha como si se alimentara sólo de Pringles y se convierte en el terror de esas catacumbas hediondas que son las alcantarillas donde el oro non olet. Recuerdo también otro tipo de jaurías monstruosas con diferentes texturas, sabores, tamaños y dentadas: desde Orca, la ballena asesina, pasando por Aracnofobia y llegando hasta la célebre y premiada saga de Tiburón. No hace mucho le puse a mis hijos su magnífico primer filme para que no me dieran mucho la murga con aquello de adentrarse en lo profundo de la mar. La jindama hizo efecto. Juego, set y partido: Montiel wins.

Deseo volver a aquello del cocodrilo del Nilo haciendo aquaplaning por las aguas otrora mansas que riegan la Valladolid del venerado Miguel Delibes. Resulta ahora que el biólogo que al parecer dio la voz de alarma se ha sacado una "simonada" de la chistera: no puede asegurar que el bichejo —supuestamente avistado— fuera un cocodrilo "pero no era una nutria". Ojo a la conjunción adversativa: ¿cocodrilos o nutrias? Aquello suena a canción setentera, a Dyango y Massiel, a lágrimas falsarias e insulto imaginativo de nuestras lejanas infancias: ¡caranutria!. Lo del cocodrilo dará para muchas tertulias. En breve empezarán los políticos vallisoletanos a echarse los trastos a la cabeza: que si la culpa de que haya un cocodrilo en el río es de los animalistas, que si las aguas están sucias y mal mantenidas, que si debía haber más embalses porque el agua es de todos, menos dietas y más cartera de viáticos, etcétera. Unamos a esto la reciente noticia del treintañero pucelano que ha desaparecido, al parecer ebrio y desnudo, tras intentar cruzar a nado el mismo Pisuerga donde habita el cocodrilo del lago Ness y tenemos un thriller de terror medioambiental con el que asustar a la guardería castellana de aquí a que empiecen las clases —espero— en septiembre.

Al parecer la plataforma HBO Max ha retirado Lo que el viento se llevó de su catálogo norteamericano porque algunos usuarios la han tildado de racista. He aquí una prueba más de que la exclusividad del ofendidismo y la cortedad de miras no la tiene España. Algunos se calientan tanto la cabeza con su causa que deberían darse baños de agua fresquita para refrescarse las ideas. En el Pisuerga, por ejemplo.