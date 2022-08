El coche, los coches

Iba a escribir hoy sobre "Transición ecológica" el nombrecito tan cursi que le han puesto al Ministerio de Medio Ambiente, pero habida cuenta del suplicio de las caravanas de todos los días, opto para dejarlo para más adelante. El caso es que nuestras carreteras están que arden, caravana y caravana. Y es bueno, porque indica o expresa que todo el mundo tiene derecho en este caluroso verano a gozar con sus niños en la playa. 45 pueblos tiene la provincia de Cádiz, la mayorías en su interior….Zahara, Jerez, Medina, Alcalá, Setenil, Olvera, Grazalema…. En conjunto con más de millón doscientas mil personas y de ellos salen multitud de familias a disfrutar con su tortilla y bocadillos de una jornada playera. Y además de media España que viene a la costa. ¡Qué menos! como está la vida, estar con la prole gozando del mar. Yo creo que este verano, este año ha sido en el que más se ha incrementado el asunto. Y para bien. Lo malo es el suplicio de la citada caravana. Sobre todo cuando te toca delante un pisa huevos que a lo más que anda es a 30 kilómetros hora.

Yo suelo distraerme o bien poniendo la radio, siempre que no ponga música del pum pum pum, recito las poesías que me sé, canto mis canciones a pulmón abierto, o con artimañas sencillas, por ejemplo contando coches que me cruzan o árboles de las cunetas, inventando palabras con las letras del que me antecede,…no intento adelantar si no procede, llevo siempre encendida las luces cortas, evito las cunetas cortadas a pico. Repostar combustible, "échame 29 euros y uno para ti…" y lo agradece el chaval, que a mi pregunta responde que los turistas hasta le piden devuelva los céntimos. Un diez para ellos que hasta te controlan la presión de los neumáticos. Y otro diez para la Guardia Civil que son una garantía y una seguridad.

Hace ya muchos años llegaba a Los Caños de Meca solo un coche y era del veterinario Don Crisanto, tenía un Wiper que todo el mundo conocía porque levantaba una polvareda en la vieja carretera sin asfaltar. Y desde lejos se le veía venir. Hoy día son incontables los coches que llegan no sólo a esta playa sino a cualquier otra. Lo malo es el aparcamiento, que para algunos es un verdadero problema.

Y una petición a los que mandan, hacer mejores carreteras a las costas y en ellas cada tres o cuatro kms. un como pequeño aparcamiento para emergencias y las márgenes no cortadas a pico.

Cosas veredes amigo Sancho….los nuevos coches no traen rueda de repuesto. Hay que comprar un llamado kit de reparación, sellador más bomba. La gente nueva usa por internet el blablacar y les resulta. Los taxistas a tope en verano y en invierno cogiendo moscas.

P/D Como reliquia de mi anterior artículo sobre el machismo, cuento una anécdota que ustedes dirán si es o no machista. A mi no me lo parece. Más bien cosa jocosa. Al grano…va una señorita bajándose de su coche y alisa su vestido y un muchacho que por allí pasaba, se le queda mirando. A lo que la susodicha le chilla "¿Usted qué mira? " Y el aludido le contesta escuetamente "es obvio". Y así termina la historia.