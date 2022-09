Por lo civil o por lo criminal

Pues por internet ya circula algún meme que presenta al Cádiz con apodo de "007" pero no por James Bond, sino por los 0 Puntos, 0 Goles Marcados y 7 Goles encajados. Y si el más famoso agente secreto estaba al servicio de Su Graciosa Majestad, lo del Cádiz tiene poco, o nada, de gracioso. Lo del partido ante el Athletic no hizo sino confirmar lo de Pamplona y, en menor medida, lo de la Real Sociedad: el equipo no está. Lo mejor que podemos decir es que no se puede emplear el dicho de "ni está, ni se le espera", porque esperar sí que se espera que aquel equipo peleón de final de temporada aparezca. De momento, ni rastro de él. Y no son ya las derrotas, sino como están llegando. Errores defensivos que no se ven ni en partidos de infantiles, caras desencajadas cuando llegan los goles en contra y sensación de que es que no se puede hacer más. El margen de confianza está, o al menos es lo que nos queda a lo que agarrarnos. Este equipo no puede ser tan malo, ni tan distinto al del final de pasada temporada cuando Sergio González lo cogió. El bloque es prácticamente el mismo, pero esto no arranca. Y si en estas tres primeras jornadas se pedía buena imagen y juego, hoy ya hacen falta los tres puntos, aunque, como decían "Los Naranjitos" de Juan Rivero, sea de penalti y a tres minutos del final. Los nervios los quitan los resultados y no la buena imagen, al menos con estos arranques de liga. Porque otro petardazo hoy nos colocaría mirando a Cuenca, con el mirador abierto al público y, para colmo, esperando la visita de un Barcelona que esta temporada parece intratable. Lo que traducido resulta que podemos acabar la quinta jornada con menos puntos que una comparsa de Hong Kong en la fase preliminar del Falla. Hoy hay que volverse de Balaídos con tres puntos sí o sí, como sea, y a serenar ánimos. Porque lo de los fichajes es para mear y no echar gotas. Salir sí, sale más gente que durante la actuación de un cuarteto de Murcia en el Falla, pero lo que es llegar…es otro cantar. Que sí, que han llegado fichajes, lo sé, pero es salir a la palestra el nombre de cualquier jugador que interesa al Cádiz y acaba fichando por otro equipo a la media hora. Si el Cádiz quisiera formar una comparsa y le interesara El Ramoni, seguro que El Ramoni acababa cantando en una murga de Tenerife. Mucho buscar delanteros y extremos, y la defensa está para donarla a una ONG.

Hay jugadores que son la sombra de lo que fueron la temporada pasada. El Pacha Espino es un ejemplo. Y el entorno (despachos y estructuras de club) no ayuda nada, sino que, además, tiende a empeorarlo todo. Pues ya te digo, Rodrigo, que hoy hay que ganar como sea, porque este año, para colmo, la liga para el 9 de noviembre por el Mundial y, como no mejoremos, nos vamos a llevar un mes largo con tortícolis, mirando a los de arriba. ¿Confiamos en el equipo? Yo sí. Y espero que salga a flote cuanto antes ese orgullo y esa casta. Pero como decía el chiste: "Señor, dame paciencia, pero dámela ya". A ganar como sea.