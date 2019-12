Todos por la ciudad

La economía necesita confianza. Ninguna industria invierte en una ciudad sin tener datos económicos que les asegure recuperar su inversión. Y esto es así, los negocios invierten para ganar, para generar rentabilidad. El mayor potencial económico de nuestro país lo genera el sector turístico. Y son las cadenas hoteleras las que lideran estas inversiones. Empleo, ventas del comercio, hostelería, generadoras de impuestos, son algunas de las consecuencias indirectas que tienen sobre la economía de la ciudad.

Una ciudad, para crear turismo, para vivir del turismo, necesita de la implantación de hoteles. Pero la industria hotelera necesita para su implantación que la ciudad les ofrezca garantías de rentabilizar su inversión. Las ciudades importantes, y menos importantes, han puesto el completo en este puente festivo que ha pasado. Han ganado todos. En primer lugar la ciudad y con ella, generando empleo, ventas de los comercios, hostelería, hoteles, y comercios en general.

Chiclana se ha convertido en todo un referente de la industria turística de España y por supuesto el principal baluarte de Cádiz y la Bahía. Quién lo iba a imaginar hace unos pocos de años. La transformación de una ciudad, que ha conseguido cambiar su modelo económico (a qué les recuerda esto). Las mayores inversiones hoteleras están en Chiclana. Y cada vez aumentan mas las inversiones y las categorías de sus establecimientos hoteleros. Es el tercer destino español(como reflejaba hace unos días este Diario) con mayores ingresos por habitación.

Y en esto tiene una gran responsabilidad su gobierno municipal. La ciudad, su gobierno, no se conforma y continua esforzándose para ofrecer ofertas nuevas de ocio. El festival Concert Music Festival se ha convertido en pocos años en todo un referente para la oferta de ocio veraniega. Un festival de categoría nacional que ha conseguido el premio Ondas de la música.

El clima, sus servicios, su gastronomía, todo suma para conseguir los objetivos marcados, ser un referente mundial del turismo. ¿Podemos competir nosotros con todo esto? Imposible. Llegamos tarde. Cierto que tenemos una playa natural envidiable. ¿Pero está desarrollada lo suficientemente para atraer inversiones que genere empleo y economía para la ciudad? Por ahora, no. ¿Tenemos otras herramientas en la ciudad para atraer visitantes? Pues yo diría que sí. Pero hay que ir tejiendo una red de ofertas para que se vaya consolidando una industria cultural en la ciudad. Es la única manera que tenemos de competir con las ciudades de nuestro entorno. Hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno local, que más pronto que tarde dará sus frutos, comercio y hosteleros. Pero no es suficiente. Todo no puede ser desde lo público.

Bahía Sur está notando estas navidades la marcha de su empresa mas emblemática. El comercio local continúa estancado en su crisis particular y podemos ver como abre uno y cierra otro. La hostelería es la que está pasando por su mejor momento. Pero necesitamos que la ciudad se haga mas atractiva a las inversiones. Necesitamos que la ciudad se haga mas visible fuera de nuestros límites. Porque la ciudad no puede vivir solo de sus habitantes. Y este es el reto, "todos por la ciudad", tiene que serlo.