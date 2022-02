Aunque parezca mentira, nada tiene que ver esta reflexión con la subida de luz, las ruedas de molinos, o la miseria que esta generando. Más bien me centro en el color de la propia ciudad, sin tampoco referirme a la eterna Paris, que, aunque sí es la ciudad de la luz, no es el objeto de este desatino.

Al referirme a la ciudad de la luz, mas bien me centro en sus hermosas imágenes, sin que esto tenga nada que ver con Lara, pintor de la luz que supo retratar su ciudad, siendo apodado el pintor de la luz, como lo fuera Sorolla.

Tampoco quiero venirme a momentos más cercanos vinculando esa luz a la luz de otros portuenses, los cuales abrieron enormes y luminosas ventanas a nuestros recuerdos. Cuando me refiero a la ciudad de la luz lo hago pensando en que no me explico cómo teniendo esta ciudad tanta gente iluminada, de uno u otro costal, la ciudad se sienta oscura y triste en tantos momentos, y llego a la conclusión de que buena parte de nosotros, incluido uno mismo, sufrimos de fotofobia, preferimos nuestra sombra reptando, y, curiosamente esa fotofobia es más cruenta cuando algo brilla, cuando alguien brilla, cuando algo comienza a iluminarse, y eso hace que sea la mediocridad, la baja autoestima, la que acreciente nuestro miedo.

El propio deseo de ser invisibles, por temor a que seamos objeto y diana de los que sufren de fotofobia, impide a miles de portuenses dar a esta ciudad la luz que no solo se merece, sino que tiene porque, si damos un paseo por nuestros senderos, y observamos el amanecer sobre los esteros, si nos fijamos en los destellos reflejados en sus níveas pirámides… si vemos como el sol del medio día se refleja en las vetustas piedras, algunas encaladas, de nuestros señoriales palacios, o si nos detenemos a observar las olas cargadas de luminosa espuma o los simples adoquines vestidos del rocío de la mañana… comprenderemos, que por mucho que la sombra avance, esta seguirá siendo la ciudad de la luz.