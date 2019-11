La ciudad tiene algo que decir

Basta salir unos días fuera de tu ciudad para darse cuenta de que todo es vendible, todo es mostrable y todo tiene su punto de interés. Cualquier motivo es suficiente para mostrarlo y situarlo en el mercado. Todo depende de la comunicación que se le quiera dar. Y cómo no, de la habilidad para situar al producto en el centro de atención necesario. Objetivo, centrar a la ciudad en el mercado turístico cultural que hoy genera un gran beneficio económico. No es la primera vez que vemos una exposición permanente referente a un hecho histórico, arquitectónico, arqueológico y que nos salga la siguiente exclamación: "¡Uf, esto lo tenemos en mi pueblo guardado y con más valor!". Cierto.

Por tanto, tenemos que preguntarnos ¿tiene mi ciudad algo que decirle al mundo? Con la historia que tenemos, no nos da suficientes motivo, para que seamos una ciudad apetecible, culturalmente, para el mercado. Eso dice nuestra historia. Pero, ¿tenemos o no tenemos?. Es verdad que no hemos sido muy cuidadosos con nuestro patrimonio. Pero si reflexionamos, lo encontramos. Miren ustedes. Por centrarnos en los acontecimientos más cercanos. No Halloween eh, que también, pero centrémonos en algo más serio. Hemos celebrado aniversario de nuestra anterior Constitución. Se imaginan ustedes en otra ciudad cómo tendrían este histórico acontecimiento reflejado. Estaría expuesto en el mercado. Sin duda. Nosotros no tenemos nada para el recuerdo. O por lo menos visible. No hay en la ciudad nada permanente que enseñe al resto del país que aquí estuvieron reunidas las primeras Cortes. Que somos un ciudad Constitucional. Dentro de poco celebraremos la proclamación de la Ley de imprenta. ¿Tenemos algo para el recuerdo? Pues no. Pero algo tiene que haber por algún rincón delpPaís que se pueda conseguir y exponerlo aquí, en su ciudad. Constitución, Libertad de expresión. Son lo suficientemente importantes para hacer algo que lo sitúe en el mercado.

Y tenemos algo que decirle al mundo sobre la construcción naval. Planos, libros, contratos, herramientas, diques. ¿Por qué no exponerlos? Es cuestión de trabajarlo, de saber qué es lo que queremos, de tener un punto de partida y otro de llegada. Hoy tenemos un Museo Naval, impensable hace unos años, que es de lo mejor que tenemos en la ciudad. Y se puede mejorar. Patrimonio histórico militar que hay que potenciar. Y sabemos que va en aumento. Pero hay que sacarlo más al mercado. No nos vale con tenerlo para nosotros, hay que sacar el producto fuera que es el futuro de la ciudad. Panteón, Observatorio. Todo de gran nivel. Y podemos hablar, aunque los historiadores y arqueólogos de la ciudad se cabrean por el maltrato que se le da, de las excavaciones arqueológicas, que aquí no las hacemos visibles como en otros lugares. Por consiguiente, tenemos material, tenemos historia, tenemos cultura, todo de gran nivel para interesarle al mundo. ¿Entonces que es lo que pasa? Esa es la pregunta. Quién responde, quién o quienes hablan, de quién o quienes depende.