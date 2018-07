La ciudad de los cien palacios

Es de las palabras más usadas en los últimos tiempos. La emplean los expertos, los legos y no preparados, los técnicos y el pueblo llano. Todos con gran soltura y aparente conocimiento de su significado e importancia. Se oye en importantes conferencias y en charlas de café. Se diría que está de moda si no fuese porque su destino es permanecer. Si se instrumentalizase en las redes sería viral. Sí, ha acertado: se trata del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno; o lo que es lo mismo: PEPRICHYE.

Aceptado el hecho de la mala situación de nuestro centro histórico en sus aspectos poblacional, comercial, monumental y urbanístico (entre muchos otros), actualmente existe una demanda general de soluciones a la misma, y esas parece que vendrán de la mano de la aprobación del citado documento. De ahí su popularidad.

Pero esta situación no es un hecho repentino, no es algo sobrevenido; su causa no es un acontecimiento actual, sino el resultado de unas actuaciones,-o no actuaciones-, de los gobiernos municipales durante los últimos 25 años, tras la aprobación del anterior Plan General Municipal de Ordenación Urbana. Un periodo con escasa conciencia popular de la anómala situación que vivíamos, y con una mínima exigencia ciudadana ante la inacción que devenía en un evidente y progresivo deterioro monumental, social y económico en el centro. Las soluciones municipales han ido al ritmo de ese estado de calma, abundando los anuncios falsos y fechas incumplidas junto a la dejadez.

Ha sido precisa la conjunción de dos factores: la intensidad en la demanda de los ciudadanos y un verdadero interés de los gobernantes, para que se haya puesto todo el esfuerzo de estos en finalizar el proceso de aprobación del Peprichye, y disponer del instrumento legal que permita comenzar el proceso de revertir la citada mala situación.

La Academia de Bellas Artes ha estado muy acertada al incluir esta materia en Los martes de la Academia de este año, donde ya ha sido tratada hace dos semanas, y se completa hoy con la conferencia que impartirá D. José Manuel Morales Moreno, arquitecto de reconocida solvencia en lo referente al centro histórico, su rehabilitación y su tratamiento urbanístico.

Este profesional ha vivido muy de cerca la evolución del PEPRICHYE desde el anterior PEPCH, pues comenzó a trabajar formando parte de su equipo redactor en el ayuntamiento hace 25 años, haciéndolo durante bastantes años hasta que este proceso quedó paralizado sin llegar a su necesaria aprobación, y posteriormente ha permanecido relacionado con lo relativo a esta cuestión por el ejercicio de su actividad profesional, en la que actuando en todos los aspectos que la misma permite, ha desarrollado más los trabajos relacionados con el centro histórico, la rehabilitación, su planeamiento, etc. Esta intensa presencia le ha hecho formarse una opinión sobre esta cuestión que ahora contrasta con el resultado del nuevo Peprichye pendiente de finalizar, siendo actualmente una persona de referencia en esta materia.

De todo ello, sus vivencias, el proceso recorrido, su experiencia, sus opiniones, nos hablará esta tarde bajo el sugerente título La ciudad de los cien palacios. 25 años sin el plan especial de protección de su centro histórico.