Bajamos de población, o no subimos hasta cien mil vecinos. Esta cifra es fundamental para que llegue más dinero a las arcas municipales de la Hacienda española. Las matemáticas tienen esta cosa sorprendente para mí. Acercarse mucho a la cifra establecida para un logro es bastante frustrante. Imagino que llegamos a tener 99.990 habitantes, pues no hemos llegado a los 100.000 que es la frontera para pasar de un ingreso a otro. Pero no es lo mismo dar servicios a 80.000 que a 99.000, aunque se perciba lo mismo. También las matemáticas pueden contemplar el ajuste fino, no estos escalones actuales. Un ajuste fino se podría hacer por cada centena, por ejemplo. No se daría el caso del que hablo, que hemos bajado el número de residentes y por lo tanto no hemos subido, y por no subir hasta esa frontera de los cien mil, no percibimos los ingresos que tanto necesitamos para poner en marcha la ciudad. Quizá por eso la Alcaldesa ha tomado la dolorosa medida de la subida del IBI, que es un dinero importante, muy importante. Algún buen matemático, que en esta ciudad los hay magníficos, podría hacer un buen cálculo de todas las subidas, no solo las locales, también las autonómicas y las nacionales. Y hacer igualmente la subida, para ver el desnivel. Todo lo que sube, o ha subido, o va a subir, y mucho más de los que nos han subido. Y eso que hablamos de la sola subida de impuestos de las administraciones. Digo que no hablamos de las subidas de la vida, de los productos frescos, de los productos mobiliarios e inmobiliarios, de la vida en general. Entonces, con esos cálcelas, resulta demoledor el horizonte. Mucho más cuando, además, las políticas gubernamentales están generando una deuda apoteósica. Estamos todavía en Europa, algunos nos quieren sacar, por cierto. Digo que técnicamente no podemos convertirnos en Argentina, cuyos datos son pavorosos. Se trata de un incendio, un horror al que el nuevo presidente quiere poner remedios drásticos y ya se está encontrando con la muchedumbre encrespada e irredenta en las calles y en las plazas. Su ¡Viva la libertad carajo¡ está siendo una consigna de respuesta inmediata, de respuesta de los perdedores de las últimas elecciones y de los perdedores de la vida, que viven de aquella manera en la vieja República tan querida por los españoles y que tantos, como yo, están siempre atentos a las salidas de una crisis múltiple, casi el fracaso de un Estado asfixiado por su propia naturaleza, su historia política y sus dirigentes. Hablar de esto en Navidad es como que no pero han hecho pública la subida del IBI, un 13% que subir a todas las subidas, a la deuda cuasi infinita de España y de los españoles, a su pesar.