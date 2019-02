La chirigota de Puntales

Querido Manuel, entrañable amigo. Deja que pueda tener estas palabras contigo. Demasiado bien sabíamos tú y yo, cuando el destino quiso unirnos a través de las coplas, allá por los años 70, mientras que remache a remache construíamos un avión cerca de Puntales, el bendito barrio donde te parió tu madre, que ese grupo de chavales que nacieron chirigoteros, no iban a ser tan Indiotas, ni estarían tan lejos como Los diablillos salvajes de Caribe para no jugar con Las Momias de güete pa gua los niños. Aunque si sentirían un Terror terrorífico en la casa del horror horroroso como para decir Este año no salimos y pirarse a la playa con Los barbacoas para gritar Viva Zapata de jamón y contarnos un cuento con Los Príncipes encantados, gracias igualmente, dando un triple salto mortal en el cielo del Falla con Los hermanos Strambolini para instituir un gaditanísimo Partido de risa obrero español con Los tangos bien puestos, y retrotraernos a Los hombres de Neanderthal, hola qué tal, para que pasado el tiempo llegaran a demostrar el arte de Una chirigota con clase, a la que le colgaron con todos los honores Las melladas olímpicas del Coliseo Gaditano. Y los cojones de Los Juancojones para ser Los Pofesionales con Los tontunos y llegar a transformarse en perros de un Festival de Cannes, mientras que en Cádiz se oía exclamar Ojú, ya saltó el Levante y Ay, qué malito estoy y qué poquito me quejo, y es que No somos nadie aunque nos traten Los doctores Jekill. Y así llegaron a ser Los pishas de Cádiz para dar La vueltecita gaditana como Los prejubilados que ya estaban Más p'allá que p'acá siendo criticado por Los falsos y mal vistos por Los gafas hasta que llegaron como Los Puretas del Caribe transformándose en Los optimistas y acabando todos como Los cachitopan.

Hace más de 30 años que en tu barrio sonó la primera copla de tu chirigota hecha por chavales que en su mayoría ya peinan canas. Estos chavales que mañana, en honor a tu memoria, van a cantar sobre las tablas del Gran Teatro Falla mirando al cielo, esperando verte asomado junto a Miguel el Mellao en el balcón de la luna. Yo mientras tanto me daré un paseíto por el barrio de Puntales, barquillita entre las rocas embarrancá, para ver si de una vez sobre una de sus viejas paredes de piera ostionera de una calle cualquiera me tropiezo con un rótulo que diga: MANUEL CORNEJO DON ADOLFO.