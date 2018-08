No es necesario meterse en el charco, pero cuando uno tiene que decir algo, lo dice, pise charco o terreno seco. Y el charco donde me voy a meter es en el de las exageraciones, que unos defienden con tozudez y desparpajo y otros callan por el qué dirán. Por ejemplo, comento que, según las malas lenguas, alguien dijo que debía desaparecer el nombre del queso gallego de 'tetilla' por ser expresión machista. Seguro que no lo dijo, pero sí ha tenido resonancia. Al oírlo uno replicó que los pepinos o cohombros debían también cambiar de nombre por su analogía fonética y así propuso que el famoso queso gallego pase a llamarse queso 'piramidal' (los gallegos se oponen porque huele a momia faraónica), y al pepino 'opúsculo' u 'obús'. En consecuencia el hortelano podría decir "este año mi huerto ha tenido una gran cosecha de opúsculos". Y de la misma manera al nabo. Y con el nombrecito del fruto del altramuz ¿qué hacemos?

Cualquier persona medio pensante sabe y está de acuerdo en que se deba defender y luchar contra el cáncer de mama. Pero pintar de rosa los contenedores de basura en su defensa, parece francamente peyorativo, pues aparte del colorcito (que no es color sino mezcla) parece decir que el referido cáncer lleva inexorablemente a la portadora a la basura. Es como el gran cartel frente al módulo de niños con cáncer del hospital La Fe de Valencia, que publicitaba nada menos que una funeraria y que al fin quitaron de en medio.

El sexo de la persona es consecuencia de un proceso por el que cual predominan más unas hormonas que otras. En la actualidad se achaca también a posibles comportamientos neuronales en la gestación del nonatum. Y debemos verlo con sencillez y educación. Pero en esto se pasa de un extremo a otro y lo bueno sería la NATURALIDAD. Ellos, ellas y elles, como se propone en plan cursi en alguna ocasión con los consabidos cambios gramaticales o referencias colorimétricas, sólo llevan a posiciones ultras.

P/D. En fin, dejémonos de chorradas y comportémonos con NATURALIDAD. Y pienso que si me he metido en este charco no me pasará como el otro día en el Facebook, que por criticar el color rosita me tacharon de carca y falangista, que solo quería el color azul.