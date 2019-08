En la década de los 80, en pleno auge del poder por parte del PSOE, se decía que los dirigentes socialistas habían cambiado las Tres Cés: de casa, de coche y de compañera. Se convirtieron en profesionales del poder lo que les reportó importantes ventajas personales a ellos y a sus allegados, lo que se dio en denominar "élites extractivas de rentas". Ese mismo procedimiento lo copiaría el PP a partir de los 90. Hay gente que desde entonces viven adosados al cargo público, con su coche oficial, su secretaria, su móvil y todas sus ventajas, algunos con falsos doctorados o con títulos pagados con dinero público. Por eso se cita como un ejemplo el del diputado provincial de Conil que ha vuelto a ser policía local como el de aquel dirigente de IU que volvió a la mina. Por eso resulta llamativo encontrar gente que sigue con su vida normal como si la política no les hubiera cambiado. Luis Pizarro, un ejemplo entre otros, sigue con el mismo piso en la calle Goya de Cádiz después de haber estado 35 años dedicado a la política.

El viernes el alcalde de Cádiz, José María González, iba por la calle Columela paseando a su hija sin que le acompañase ningún asesor, ningún concejal, sin guardaespaldas, familiares o llevadores de maletas, al contrario que Teófila, siempre con una corte de pelotas a su alrededor, o Carlos Díaz con un guardaespaldas (hoy famoso) y su secretario. González iba solo con su hija, parándose a charlar en cada esquina. Sigue en su piso del Barrio de La Viña, por muchos rumores que hayan circulado en sentido contrario. Estaremos atentos a ver si cumple su compromiso de dejar de vivir de la política cuando termine su mandato o hace como hicieron muchos que cambiaban de cargo público para seguir con el sueldo. Por ahora el alcalde no ha cambiado su austero estilo de vida. No entro en este momento a valorar si es un buen alcalde, si gestiona bien lo público, si ha elegido bien a su equipo o cualquier otra medida. Hablo tan solo de su forma de vida. Podría haberse puesto un sueldo que superase con creces su salario como profesor, podría haberse ido a vivir a un lugar más amplio y cómodo, pero no lo ha hecho.

No me resulta adecuado que cobre de diputado provincial cuando no cumple sus funciones en ese organismo ni que haga públicas sus donaciones con el dinero que no desea percibir en lugar de ordenar a la Intervención de la Diputación que le paguen lo que determine. Nada de lo anterior cambia el hecho de que, por ahora, vive como hace cinco años. Otro día hablamos de su gestión.