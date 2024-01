Un cartel de verdad

En mitad de tanta barbarie y mediocridad, esta ciudad de nuestros pesares nos otorga de vez en cuando agradables noticias que reconfortan el alma. ¿Ha visto ustedes el cartel que anuncia nuestra Semana Santa? Oh, Dios santo, cuánta belleza y elegancia. Ese río de cirios surcando el casco antiguo en esa maqueta de Cádiz del Museo Municipal. Esos escudos de las cofradías que custodian a la pintura central. No se puede tener más arte para anunciar la celebración más grande de esta ciudad. Sobriedad y aviso a los navegantes: en cuanto fumiguemos las calles después del Carnaval Chiquito Cádiz será la que tiene que ser. Nada que ver con los carteles que anuncian la fiesta mamarracha, que han caído en un bucle de tópicos como la misma celebración. Matasuegras, antifaces, un corito en carroza, un pierrot, el Falla, un arlequín. ¿Desde cuándo no se ven en el Carnaval un arlequín o un pierrot? (mejor ‘pihorror’, como bien dice una chirigota). Pues ahí siguen mirándose el ombligo y esos artistas pintando lo que el pueblo quiere ver: topicazos sin sustancia. Desde aquí lo digo: en los últimos años los carteles de la Semana Santa están dándole un baño a los del Carnaval. Aunque, eso sí, yo echo de menos fotos de Cristos y Vírgenes como toda la vida. Pero bueno, no seré yo la que me ponga criticona con mi fiesta del alma. Ya está ahí lo bueno. Con carteles hasta para anunciar el 25 aniversario del repujado de una manigueta. ¡Loca por ver ya un penitente!