Asergio González hay que agradecerle profundamente todo lo que ha hecho por el Cádiz en estas temporadas. Dos permanencias en Primera no son moco de pavo para un equipo como el nuestro. Así que al César lo que es del César y agradecido, que diría Rosendo. Lo que pasa es que el mundo del fútbol no es como el de la película de El Rey León, donde la banda sonora es “El Cliclo sin Fin”. En fútbol los ciclos tienen principio y fecha de caducidad y, a tenor de lo visto, el de Sergio parecía terminado. Cierto es que había margen de enmienda, porque pese al desastre el equipo está solo a un punto de la salvación. Pero esto tiene más que con los rivales que con nosotros, porque esta liga, por abajo, tiene a bastantes equipos que están haciendo una temporada para olvidar, y en cualquier otra tendríamos ahora mismo la salvación a 6 o 7 puntos, mínimo. En todo caso, a rey muerto, rey puesto, como dice el refranero. Y caído Sergio nos llega Pellegrino, que esperemos se convierta en El Rey Mauricio y sus Fenicios, como la chirigota de los Carapapas. Y no digo esto para que convierta en chirigota, sino con la esperanza de que nuestro Mauricio se convierta en el Rey y los jugadores en sus luchadores. ¿Es Pellegrino el entrenador ideal para el Cádiz ahora mismo? Pues miren ustedes, eso lo dirá el tiempo, pero para mí el entrenador bueno es el que gana y lo demás son milongas. A mí no me sirven Ancelotti o Guardiola si seguimos perdiendo y me vale El Selu en el banquillo cadista si con él ganamos. Y ahora mismo hay que ganar como sea. Y la primera piedra de toque para Pellegrino y sus fenicios es nada más y nada menos que un Athletic que le dio un señor repaso al Barcelona en Copa. Un equipo que juega muy bien y que no se me antoja como el ideal para resurgir de nuestras cenizas, pero también tiene esto su parte positiva. Si somos capaces de hacer un buen partido, jugar bien y encima ganar, la autoestima y la confianza pueden subir muchos enteros, que es de lo que se trata. Veremos a ver también los cambios de Pellegrino y con qué hombres va a contar, porque hay algunos que merecen un período de reflexión o un banquillazo gordo. De momento, al nuevo míster le ha gustado lo que ha visto en estos pocos días de entrenamiento y eso es positivo.

Sigo pensando que esta plantilla puede y con ella tenemos que ilusionarnos, porque como esperemos a que caiga algo en el mercado invernal… la llevamos clara. A ver si mi admirado y querido Don Antonio Reguera, que se ha convertido en anfitrión del partido e imagen de su cartel, nos impregna de esa Alta Dimensión que necesitamos para salir de esta y que la carga supere a la pena. Tortuga ar chavá, joé. Hoy hay que ganar, hay margen de mejora y por lo que estoy viendo hay algunos equipos a los que les va a costar mucho salir de ahí abajo. Solo cabe esperar y desear que nosotros no seamos uno de ellos. Ojalá se cumpla eso de “a entrenador nuevo victoria segura” y que el refrán nos acompañe muchas jornadas. Suerte, don Mauricio.