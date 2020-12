Que Álvaro Cervera nos ha llevado de Segunda B a Primera con su forma de ver el fútbol no lo duda nadie, es incuestionable. Que ese sistema haya gustado a todos es ya otra cosa. Pero lo cierto es que el tiempo le ha dado la razón al entrenador del Cádiz. Esta temporada parecía que todo iba a ser maravilloso con las victorias ante Madrid y Barça y los 18 puntos en tiempo récord, pero el fútbol ha mostrado su cara más real con un modesto como el Cádiz en los últimos partidos. Conocer el vestuario como lo conoce Cervera no está al alcance de nadie. Y saber lo que se puede hacer con esos mimbres, tampoco. Pero lo cierto es que lo que empezó siendo la clave del éxito en Primera (solidez defensiva máxima y aprovechar la que tengas) ha dejado de funcionar, al menos de momento. Ante el Betis se esperaba algo más, ante el equipo más goleado de Primera se echó en falta un poquito más de ambición. Cierto que se tuvo la ocasión en ese tiro al palo, pero poco más hasta el gol de los béticos. Lo de la defensa a ultranza está muy bien si eso es lo que tenemos y realmente es que el equipo no da para más, pero eso está muy bien hasta que te llega el primer gol en contra. A partir de ahí ya no vale absolutamente para nada el planteamiento defensivo y hay que cambiar el chip. Porque da la sensación de que el Cádiz de esta temporada se está jugando todos los partidos a cara o cruz. El dibujo de Cervera lo apuesta absolutamente todo a la defensa y a que se aparezca la Virgen en un ataque solitario y se acabó. Y es cierto que en bastantes partidos le ha salido bien la apuesta, pero cuando el rival se adelanta es sentencia de muerte, salvo ante Granada y Elche que logramos empatar. Tampoco me gustó la reflexión de Cervera tras el partido, cuando dijo que "hemos jugado en un campo en el que nos han tirado una vez y nos han ganado". Y no me gustó porque precisamente eso es lo que propone el propio míster cadista, y va en contra de su discurso: defender al máximo, tirar una vez y meterla. Sobre lo de si el equipo hizo un buen partido o no también hubo debate, pero si los futbolistas hicieron lo que el entrenador quería no hay nada que objetarle a Cervera, otra cosa es que la gente esté de acuerdo con ello. Lo cierto es que hace falta un golpe de timón para romper la dinámica de tres derrotas consecutivas, porque una cuarta derrota haría mucho daño a la confianza en el planteamiento actual.

Más que posiblemente el sistema que nos ha dado tantas alegrías esta temporada nos las vaya a seguir dando, pero se hace necesario una confirmación, una señal divina, tan de estas fechas, de que estamos en el buen camino. No nos podemos permitir el lujo de resucitar también al Valladolid. Y arriba hace falta pólvora de recambio, que haya vida más allá de Negredo y el Choco, algo hoy casi inexistente. En fin, confiemos en que las aguas vuelvan a su cauce y volvamos a sumar tres puntos. Feliz año a todo el cadismo y que el 2021 sea el año en que nos mantuvimos en Primera pese a todo.