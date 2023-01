No pretendo ser trivial ni previsible, pero todos conocen la historia de la fuentecilla y el cántaro que una muchacha portaba en la cadera a por agua todos los días, y en un segundo, por hache o por be a la joven se le desplomó el cántaro al suelo y se quebró en cien pedazos en el minuto ochenta. Es que la chica estuvo todo el segundo tiempo, perdiendo balones en un medio campo infame desde que se fue el santo Emeterio y González puso a Diarra. Evidentemente, si no hubiera habido cántaro nunca se habría cascado éste. Y tampoco si no hubiere existido la chica, ni la fuente, ni el agua. Pero el Glorioso existe y hay que vestirlo de chaqué y no de trapillos de rebaja.

¿Y todo esto a qué viene? Pues porque si no hubieran existido ni el Elche, ni Sergio González, ni la deliciosa directiva de la que gozamos, ni el jodido árbitro éste que siempre nos rompe el cantarito de marras, tendríamos dieciocho puntazos, el disfrute de un décimo cuarto puesto en la clasificación a sólo un punto del Valencia, etc., etc.

Ahora se asemeja esto más al cuento de la lechera. O sea, que vamos de cuento en cuento, quizá residamos en el maravilloso palco de los canapés

Pero hay más cuentos. Porque ¿acaso no es un cuento esta chirigotada familiar que nos han vendido de voy a fichar a Messi y luego nos traen a unos desconocidos que han jugado a esto de la pelota lo que mi primo Paco en la Caleta, y que alguna vez fueron muy buenos jugando en la quinta división de Sierra Leona o de Armenia de Tontolandia. Los euros de la tele, ¿adónde están? ¿Ya no hay Quinos, ni Carvallos, ni Mágicos, ni Ibánez, ni Eloy, ni Villa ni Villalba por ahí como se fichaban antes? ¿Ni salen de la cantera los Botubot, Mejías, Mané…? ¿Qué se está haciendo aparte de soñar con un segundo Carranza cuyo fin debe ser jugar al contra o a las bolas o a la casita?

Qué bien ha metido la cabeza este blanquito del Elche, se dice para sus adentros nuestro africano central de cuidadoso peinado, qué bien lo he visto gracias a que me he separado de él unos metros y he podido contemplar esa obra de arte, lo he observado arrobado, divinamente, piensa el simpático chico de nombre impronunciable con el clásico manual de fonética de don Tomás Navarro Tomás en la mano. Por eso no he intentado molestarle, para asimilar bien como hay que atacar un balón aéreo, a ver si así aprendo de una puñetera vez; aunque yo creo que si no lo he aprendido hasta ahora, va a ser difícil que lo aprenda alguna vez a estas alturas de la vida. Bueno, mientras éstos de aquí me sigan soltando los monises… yo tranquilo. Tranquilo cabecea en todo el centro del área chica el ilicitano. Esta jugada es para enmarcarla en Foto Duke. ¿Se pueden dar más facilidades, Mama? Fali a tu lado es Migueli. Sergio, Vizca, ¿no había otro, hijo? ¿Y tampoco había otro para el centro del campo más que Diarra? ¿Por qué sale el mejor ayer, Ocampos, que metió un gol estelar? Cojo es mejor que varios. Y Sobrino ¿te toca algo? Genial en Valencia, cero en Carranza. Y Negredo, tardó demasiado en salir.

En fin, a ver si ganamos en casa de los aljofainas dentro de unos días. Ay.