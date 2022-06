No puedo. De nunca. Mi trauma carnavalesco viene de siempre. No crean que una no fue una niña con trenzas y pecas. A ver si piensan que nací ya vieja. Pero nunca me tiró. Me horrorizaban 'Las molondritas', la cabalgata del humor con esas charangas chabacanas y llenas de churumbeles con coloretes pintados. Mi padre me tapaba los ojos con esas manos de albañil de Chiclana que se gastaba para que no viera a esas desvergonzadas. Pobrecito. Si pensara que ahora salen chicas cantando en ese templo del pecado que es el Falla cagándose, literalmente, en los muertos del patriarcado. Y lo peor no es eso, lo peor es que los presentes en el teatro las corean. O sea, hombres como trinquetes defecando en la memoria de los difuntos de otros hombres y doblegándose a sus deseos de venganza contra los varones, como si estos pobrecitos hubieran heredado los pecados de sus bisabuelos. Gracias a Dios mi vida de virtud y mi adorada soltería me han impedido tener hijos, porque si me llega a tocar en suerte una de estas feminazis del matriarcado habríamos tenido más de un problema. Veo yo a una nuera mía cantando con mi nieto en su barriga en un concurso de coplas obscenas y me da un ataque al corazón. No puedo. I can't do... Carnaval. Os lo digo en inglés para que os enteréis, petardas mías. No soporto esta fiesta de Pedro Botero por más que el arcarde chirigotero la cambie de fecha. Lo mismo me da que me da lo mismo. Muerte al Carnaval.