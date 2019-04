La campaña violenta

Jaime, veo cosas en vuestras campañas electorales que me asustan.

-Pues imaginate a mí que voy a sufrir directamente las consecuencias si esos salvajes llegan a gobernar España.

-¿Cómo la policía permite los insultos y agresiones a los candidatos en Cataluña y el País Vasco, el boicot en las universidades a los políticos de derechas, una caseta de un partido independentista en Barcelona con tiro de flechas a un gran retrato del Rey? No entiendo qué clase de democracia es esa.

-Ni yo tampoco. Unos tienen carta blanca para hacer todo lo que les viene en gana y a otros todo son obstáculos.

-¿Esos no serán los socios de Sanchez?

-Pues desgraciadamente sí. Esos, los de Bildu y los independentistas catalanes, son los que le han llevado a la presidencia.

-Bueno pero ya ha dicho que no pactará con ellos si gana las elecciones.

-Eso yo no lo he oído, Erika. Ha dicho que hablará con todos los partidos que estén en el Congreso, pero ya te adelanto que con Vox y el PP no se va a reunir si gana. Y con esta malísima Ley Electoral que tenemos, a los partidos independentistas les cuesta muchos menos votos obtener un diputado y, como viene ocurriendo, verás como tienen grupo parlamentario.

-Te veo muy pesimista, Jaime.

-Es para estarlo. Ver a los independentistas catalanes y los filoetarras apoyando al gobierno de España es para echarse a temblar. De nada han servido los cerca de mil muertos a manos de ETA. Estamos peor que nunca y los independentistas catalanes ya se enseñorean por Valencia y Baleares y los vascos en Navarra. No sé qué va a ser de España.

-Bueno, Jaime, me imagino que todo eso que dices es lo que ha originado la gran subida de Vox, ¿no?

-Desde luego, pero según las encuestas va a estar muy difícil impedir ese gobierno del PSOE con Unidas Podemos y los apoyos separatistas.

-¿Por qué en España nunca ha habido coalición de gobiernos constitucionalistas, como en Alemania, de socialistas y populares y los dos han pactado con separatistas para gobernar?

-Ah, eso pregúntaselo a ellos Erika. (Continuará).