El 28 de mayo es el día elegido para las elecciones municipales que en Cádiz ocupan ya el centro de la política, con un alcalde en la línea de salida firmando a diestro y siniestro traspaso de facultades y delegaciones al resto de miembros de su equipo y un asesor elevado a candidato que ha pasado al primer plano de las convocatorias y las fotografías de actos. Oficialmente no será hasta el 12 de mayo cuando arranque la campaña electoral, pero todos saben -usted también- que si alguna vez dejamos de estar en campaña en estos últimos tres años y pico, ya están todos los partidos metidos de lleno en la carrera hacia las urnas.

Será, por tanto, una campaña de cuatro meses y no de dos semanas la que experimente, y sufra, la ciudad. La legislación electoral marca el inicio de la campaña para el 12 de mayo, pero a nadie se le escapa de que los partidos hace ya un tiempo que comenzaron a trabajar y difundir acciones más que electoralistas. Para colmo, la encuesta conocida esta semana del Centro de Estudios Andaluces (el CIS de Tezanos a nivel autonómico, dependiente de la Junta de Andalucía) ha terminado de encender los motores, si es que había alguno apagado.

Hay que tener en cuenta que esa encuesta que da al PP la posibilidad de obtener la mayoría absoluta para gobernar en Cádiz (14 concejales), que resta 5 concejales a Adelante Cádiz, deja igual al PSOE y borra de la Corporación a Ciudadanos y el resto de partidos está hecha entre el 8 y el 10 de noviembre. Es decir, en un momento en el que prácticamente no se sabía nada de quién iba a ser el candidato de cada partido o si Kichi iba a seguir o no, al igual que no se sabía -como se sigue sin saber- si Adelante Cádiz volverá a ser una única lista (como todo hace pensar, viendo las maniobras de unos y otros) o terminará dividida en dos con David de la Cruz y Helena Fernández como candidatos.

Pero independientemente de estas cuestiones que no son para nada menores, la encuesta ha servido para zarandear de manera definitiva el tablero electoral, de modo que nada más salir a la luz pública los candidatos han empezado a lanzar mensajes y proyectos de lo más llamativo y, aparentemente, poco reflexionados y sustentados.

Así, Eugenio Belgrano, por ejemplo, ha abierto el bote de los grandes proyectos que tan alegremente se anunciarán o presentarán de aquí a mayo. En su caso, ha propuesto construir en un solar de más de 10.000 metros cuadrados de superficie un enorme edificio que, dice, daría cabida a 3.000 vehículos para acabar con los problemas de aparcamiento en la ciudad. Una propuesta si llega a la Alcaldía que afecta a un terreno que es propiedad de la Junta de Andalucía y que implicaría una operación de cambio de titularidad que difícilmente resultaría gratuita para la ciudad, a lo que se une el posterior proyecto de edificio y su construcción, lo que sumaría una importante partida económica que entraría en conflicto, por ejemplo, con el área de Vivienda, a priori más necesario en Cádiz que los aparcamientos.

De la Cruz, por su parte, optaba el lunes por pedir la celebración inmediata de un debate entre candidatos, cuando aún tienen que decidir si él será el candidato exclusivamente de Adelante Cádiz, si lo será en esa unión que se da por hecha con el nuevo artefacto denominado Izquierda Gaditana, o cómo concurrirá finalmente la izquierda a las elecciones. La petición de De la Cruz, que ejerce de candidato desde finales de noviembre, llega además a los pocos días de que el PP oficializara la designación de Bruno García, que aún está aterrizando en esta nueva misión y anda configurando un equipo del que va a ser portavoz Maite González y cuya campaña se ha dejado en manos del candidato frustrado, José Manuel Cossi.

El propio De la Cruz mira ya más allá del 28-M y avanza abiertamente que no formará un gobierno del PSOE, planteando de este modo mantener la fórmula de estos años de que los socialistas entreguen sus apoyos a Adelante Cádiz sin formar parte de su gobierno. Cuestiones que ya se ponen sobre la mesa aún en el mes de enero y que auguran meses de intensa rivalidad, de propuestas y proyectos por doquier (sean o no mínimamente realizables), y de debates. Ya sea entre candidatos, como desde ya quiere Adelante Cádiz, o con cafés personalizados como anda tomándose Bruno García con quien le escribe WhatsApp.