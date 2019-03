¿Estamos en campaña? No, por Dios, qué cosas

La política tiene una coreografía de ficciones, una liturgia de letanías aprendidas y unas reglas del juego cuyo cumplimiento consiste en buena parte en su incumplimiento. El atrevimiento de outsiders (Podemos, en sólo unos pocos años, ha dejado de serlo o quizá nunca lo fueron) como Torra o Vox con sus estrategias ya experimentadas vulneran códigos y les convierten en unos transgresores que juegan a otro deporte, habitantes extraños en un tablero en el que van de puros, pero que son irreconocibles para los jugadores de la partida. No son ni peones ni alfiles, ni torres, ni caballos. No saben jugar al ajedrez y dan jaques mate moviendo las fichas de parchís como les da la gana.

Asustados por estos intrusos, la política de siempre, en su pavor, juega desesperadamente al ajedrez como les han enseñado, una partida a tiempo, a movimientos rápidos antes de que les coman y cuenten veinte. En periodo que no es de campaña no se puede hacer campaña, pero hoy irá un consejero de la nueva Junta a una especie de corte de cinta, sin cinta, del hospital de La Janda para inaugurar un hospital que no han construido ellos, aunque a los que lo construyeron les costó lo suyo construirlo: 20 años. Pero no es campaña.

Tampoco es campaña Pedro Sánchez maravillándose del campus del mar, que supuestamente no es de nadie, o del Oratorio de San Felipe, que tampoco es de nadie, pero sobre todo acudiendo al ECCO, el espacio de arte contemporáneo donde se produjo una escena patética sobre quiénes pueden entrar y no, quién sale en la foto y quién no. Por ahí rondaba el Valle de los Caídos. Alaska y otros héroes.

Ni Casado ni Marlaska hicieron ayer campaña. Marlaska habla de unas comisarías que no sabe si gestionará y elogia lo seguro que estará el circuito en el Gran Premio mientras Casado se enfunda el casco y echa a correr. A mil por hora en estos días sin campaña.