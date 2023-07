Confieso que no soy, ni mucho menos, uno de los típicos coleccionistas de camisetas que pasan nerviositos perdidos los días previos a que se produzca la presentación de las equipaciones del Cádiz para la siguiente temporada. Tan poco ‘picaíto’ me considero del asunto de la vestimenta que me conformo simplemente con que el amarillo sea color muy dominante, algo que por otra parte se encuentra garantizado salvo que aparezca un dirigente que se atreva a correr serio peligro de que el cadismo se le eche encima en masa.

Mi gusto por la tradición futbolística es tal que en lo que respecta a este tema añoro los tiempos en que todos los equipos utilizaban SIEMPRE su primera camiseta salvo cuando ejercían de visitantes y existía coincidencia de colores con el anfitrión de turno. ¡Qué época aquella! A tanto llegan mis preferencias por el fútbol del siglo XX, sobre todo el correspondiente a las décadas de los 70 y los 80, que incluso soy miembro de un grupo de Facebook llamado ‘Odio el fútbol moderno’. Evidentemente lo del odio es una exageración porque cuando escucho el pitido inicial de un partido del Cádiz el corazón se me sigue acelerando como toda mi vida… o más aún porque jugar habitualmente en Primera División, como está ocurriendo desde la pandemia, no es lo mismo que hacerlo en categorías inferiores. La realidad es que ‘pone’ bastante más.

Lo que sí conservo como oro en paño es un polo del Cádiz, de color azul y cuello blanco además de su obligado escudo, que calculo tendrá muy cerca del cuarto de siglo. Se trata de mi prenda talismán, la que he vestido los días de los encuentros más importantes de mi equipo desde que la tengo. Ha funcionado en muchas oportunidades, la última de ellas delante de la tele con motivo del reciente Elche-Cádiz.

Imaginarán entonces que yo no aguardaba con especial interés la publicación del modelo de camiseta que los futbolistas del Cádiz vestirán la campaña venidera. Andaba muchísimo más preocupado por los rumores sobre posibles bajas, renovaciones, fichajes… Pero cuando vi la nueva equipación, algo inevitable por la amplia difusión, noté unas vibraciones especiales que jamás había sentido en idéntica situación con ocasión de temporadas anteriores. Saltaba a la vista que el diseño de la camiseta estrella sonaba a algo conocido, no era superinnovador como se acostumbraba desde hace unos cuantos lustros. Enseguida, los aficionados algo veteranos comprobamos una clara semejanza con indumentarias de la otra gran época del Cádiz, la cual disfrutamos de jóvenes y única que se puede equiparar en éxitos a la que estamos gozando ahora mismo. Y que sigamos…

Esta camiseta en particular me ha llegado al corazón más que nunca, como supongo que les habrá pasado a montones y montones de cadistas gracias a la excelente idea de rememorar con ella la primera época gloriosa del club, justo ahora que nos hallamos de lleno en la segunda. ¡Gracias por el detalle!