Ese camino de vuelta

El año paso en silencio, la Virgen se quedó sola, regresaron los romeros, se hizo el camino de vuelta, atrás quedaron los rezos, los abrazos… la Virgen se quedó sola, mi alma escapó con ella… y al volver la vista atrás, los caminos ya vacíos me hicieron volver a soñar.

Mi mente escapó al silencio, y esperó ansiosa el sonar de los cohetes, el que anunciaba el cierre de un ciclo. Sentí el regreso cansado de esos romeros valientes, los que del camino de vuelta, los que cubiertos de polvo riegan las calles de El Puerto del aroma de marisma, de los sabores del coto.

El año paso en silencio, los cohetes no sonaron, y el corazón, sin embargo, escuchó en la lejanía que la carreta se acerca. Cerré mis ojos sin miedos, salí para darles encuentro, y al ladrillar de la iglesia la ilusión me había llevado. El año paso en silencio, y el piafar de los caballos me lleno de mil recuerdos.

Mi mente estaba volando, y una Salve entrecortada escapó de los mil pechos. Los Romeros habían vuelto, habían vuelto de su sueño, habían estado con Ella ese Lunes de Rocío, y a pesar de la pandemia, y a pesar de la pandemia, los mulos habían salido.

El año paso en silencio, y sin embargo las calles, estas calles de mi Puerto olían de nuevo a romero, olían a coto y marisma, a la Reina de los Cielos. La Patrona sonreía, viendo los rostros morenos, y el simpecado impregnado de ese polvo del camino que lo eleva al mismo Cielo.

Poco a poco nos fuimos camino de un San Joaquín, cuya cubierta en mis sueño seguía desafiando al paso del tiempo. Mi sueño era compartido, y El Puerto los vio venir, se sentía en el ambiente que El Puerto estuvo en la cita, la Virgen los recibió, y en el camino de vuelta, como en el año anterior, los mosquitos del camino dejaron las dulces marcas en el mejor corazón.

El año paso en silencio, la Virgen se quedo sola, y los Romeros de El Puerto, cansados, como otros años, soñaron con los caminos, soñaron con regresar, pues aun estando en pandemia en sueños peregrinaron, en sueños rezaron juntos, soñando con otros años y la arena del camino.