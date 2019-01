Un poco de calor

En lo más crudo del crudo invierno" es una película de Kenneth Branagh, creo que la que más me gusta de las de don Kenneth, y eso que todas me gustan mucho. Nos estábamos acordando de ella cuando comenzamos a trabajar en el nuevo local con honores de garaje apañado los componentes de "La Idea". La película se desarrolla en la iglesia ruinosa de un pueblecito inglés, donde una panda de cómicos más o menos chiflados se emperra en preparar un "Hamlet" en estado de semicongelación.

¡Hay que echarle valor! Pero es que los cómicos somos "como el perro del herrero, que duerme al son de las martilladas", que escribe Cervantes en su entremés (dicen que atribuido) "la Cueva de Salamanca". La frase la suelta un supuesto diablo, nueva coincidencia, porque los teatreros algo de pacto satánico leve sí que debemos de haber hecho, porque, si no, a ver cómo rayos sobreviviríamos sin perecer en el intento. Sobre todo aquellos que, sin subvención, patrocinio ni perrito que nos ladre, seguimos en la manía de poner en escena lo que nos parece, al margen de "estúpidasmodas.com".

La verdad es que este enero ha hecho en la muy ilustre ciudad de Chiclana un frío de mil pares de narices, por no decirlo en términos no adecuados en horario infantil. Supongo que uno de Soria, o de Burgos, se partiría de risa si me leyera, cosa bastante improbable. Pues muy mal hecho, porque nuestro frío es el nuestro, el que padecemos en esta mítica tierra del calorcito maravilloso. El caso es que en Chiclana, o en Jerez, o en Sevilla se puede pasar frío, muchísimo frío.

Y, si no, que se lo cuenten a los profes y a los colegiales que funcionan en centros docentes sin ningún género de calefacción y tienen que asistir a clase con el abrigo puesto, so pena de convertirse en carámbanos con acento andaluz.

Ya pueden nuestras sabias administraciones educativas devanarse los sesos planteando ambiciosos proyectos para el sector, pero, como no solucionen un problema que viene arrastrándose desde hace años, acabarán aplicando sus eruditos planes sobre una colectividad de polos helados sabor cabreo.

Como parece ser que el nuevo Gobierno de Andalucía pretende, como idea fuerza, conseguir que las familias puedan elegir libremente centro educativo (todos sabemos perfectamente de qué van, que no nos chupamos el dedo), supongo que esas familias responderán a una: "¡en el que haya calefacción y refrigeración, viejo!".

En Chiclana también hay un montón de familias que sufren eso que en lenguaje eufemístico se ha denominado "pobreza energética", por no decir pelarse de frío en invierno y asarse de calor en verano. Pero, que quede claro que no es un fenómeno natural ni de coña: es el producto del robo sistemático de las multinacionales de la energía y de las compañías energéticas nacionales, que se forran a base de poner unos precios a sus productos inasequibles para un notable porcentaje de la ciudadanía. ¿Qué los Gobiernos tendrían que controlar tales desafueros? ¡Pues claro que sí! Pero a ver quién le pone el cascabel al gato.

Dice el viejo refrán que "en invierno no hay tal abrigo como un buen vaso de vino", y yo no le quito razón. Por ejemplo estaba yo el otro día tomándome un café hirviendo en un bar cerca de casa, cuando entró otro parroquiano congelado y pidió su buen copazo de anís y brandy, lo que en Navarra se suele llamar "paso a nivel", o sea: cadenas (anís de Las Cadenas) y vías (coñac González Byass). Un apaño.

Claro que no deja de tener algún riesgo, como es el del alcoholismo, si el remedio aconsejado por el refrán no se aplica con la debida moderación. Por otra parte, no es cosa de combatir el frío de los niños a base de trago, aunque en tiempos no tan antiguos a veces nos daban de merienda pan con vino y azúcar, o se atacaba el catarro infantil con "candie" y se le atizaba al crío como sobrealimentación para combatir la inapetencia un vasito de vino quinado. ¿Se acuerdan de "Quinito" y de "Quina san Clemente"?

En estos tiempos tan correctísimos y saludables eso sería considerado tal herejía que bien pudiera acabar con los progenitores inculpados de no sé qué delito contra la infancia. Ahora un chaval de diecisiete años tiene vedado tomarse un simple botellín, con el brillante resultado de los botellones clandestinos a base de alcoholes venenosos en cantidades desmesuradas, por ausencia de disciplina lógica en la ingesta de bebidas alcohólicas menos dañinas.

Aquí lo que mejor nos mitiga el frío es el calor humano de familiares, amigos, compañeros de trabajo y ocio… Eso no tiene precio. Y que nos dure, porque en otras latitudes europeas el frío de los corazones causado por la falta de ese calor humano está causando más daño que las temperaturas invernales.