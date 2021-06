La calle es de Ganar Cádiz

La calle es la clave en las derrotas. Cuando las urnas dan la espalda, los partidos se suelen justificar con que han perdido la calle; y cuando se quiere conectar de nuevo con el electorado, se anuncia que se va a recuperar la calle. Esto ocurre la mayoría de las veces porque la calle y la política siguen caminos muchas veces diferentes, y porque el político se enzarza en unas cuestiones y disputas que poco importan a la calle, o que están muy por debajo en una escala de preocupaciones del electorado que se desconoce.

La calle, precisamente, no ha sido uno de los fuertes del alcalde y su equipo desde la llegada a la Alcaldía en el año 2015. Acostumbrados a un anterior gobierno casi omnipresente en cualquier acto, reunión y convocatoria, las apariciones de los ediles de Podemos (no hablemos ya de la de José María González como tal, que acude a contadísimas convocatorias) se han reducido considerablemente en todos estos años.

A eso se ha unido, además, un claro desapego del gobierno municipal respecto al tejido asociativo tradicional de la ciudad, con el que ha mantenido no pocos enfrentamientos y polémicas, sobre todo en el apartado vecinal. Este es un tema de cuya mala gestión dan muestra los continuos cambios de concejales que ha tenido esta delegación (llamada de Participación Ciudadana), hasta que ha llegado a su sillón Rocío Sáez.

La última concejala en unirse a la Corporación Municipal ha asumido este área haciendo lo que hasta ahora no habían hecho sus antecesores desde 2015 (o, al menos, no dejando constancia gráfica): reunirse con los colectivos de la ciudad. Rara es la semana que el Ayuntamiento no publica imágenes de un encuentro con entidades, sobre todo vecinales. En busca de la calle perdida, o no atendida con tanto interés en los últimos años.

Estas reuniones que periódicamente se vienen celebrando y publicitando tienen un componente común: sólo están participadas por miembros de Ganar Cádiz, los socios de gobierno de Adelante Cádiz. Rocío Sáez con Martín Vila, Eva Tubío con Rocío Sáez, Sáez con Helena Fernández… Siempre concejales de Ganar Cádiz son los que mantienen los encuentros con las entidades. Nadie de Podemos, o de Anticapitalistas.

Desde el entorno del alcalde se anunció con motivo de su regreso tras la baja paternal que se incorporaba con mucha fuerza y con ganas de restablecer el contacto con la ciudad, con el ciudadano de a pie, con las asociaciones que lo representan para conocer las demandas, las necesidades, las quejas, las sugerencias y la valoración que desde cada rincón se haga del Ayuntamiento, de la gestión del alcalde y su equipo. Pero los meses van pasando y todas esas reuniones son cosa de Ganar Cádiz. Ni del alcalde, ni de los hombres fuertes anticapitalistas en la gestión municipal, ni de los nombres ‘flojos’ del equipo; nadie acude a esos encuentros más que Vila, Sáez, Tubío y Fernández.

La única excepción la ha puesto en las últimas semanas Paco Cano, que ha acudido a alguna de estas reuniones. Concejal que no pertenece ni a una coalición (Ganar Cádiz) ni a la otra (Anticapitalistas, que antes del divorcio con Pablo Iglesias conformaban Podemos). Los Corrales con Rocío Sáez y Helena Fernández, Cádiz Centro con Sáez y Cano, Zona Puerta del Mar y Patio Virgen de la Luz con Sáez y Tubío… varios actores pero siempre una constante: concejales de Ganar Cádiz, que reunión tras reunión, semana a semana, se está haciendo con la calle.