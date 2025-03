A Cádiz se le resiste Europa

Tenemos que ser más europeos que nunca, dijo recientemente el alcalde al presentar la propuesta enviada por Cádiz para la convocatoria de fondos Edil, la nueva Edusi, con la que aspira la ciudad a ingresar nada menos que 20 millones de euros para ejecutar un buen número de proyectos con cargo a Europa. Y casi acto seguido a estas palabras, el Ayuntamiento renunciaba a 1 millón de euros que iban a servir para reurbanizar el entorno de las paradas de la Avenida principal y de Canalejas. Otra oportunidad perdida, otro portazo al dinero europeo.

La ciudad sigue rechazando las financiaciones que llegan de Europa. Como si andara sobrada de recursos, como si fuera más oportuno gastar el 100% de los proyectos con dinero propio en lugar de aprovechar la oportunidad que brinda cada dos por tres Europa. Tenemos que ser más europeos, pero sin su dinero, parece que es la premisa.

Lo peor de esta financiación perdida no es que el Ayuntamiento tendrá que invertir la totalidad del proyecto, después de que los jurados de administraciones superiores (andaluza, estatal y europea) hayan validado la propuesta y respaldado garantizado la subvención que luego se termina desaprovechando; lo peor es la debilidad que deja ver una administración local que no es capaz de gestionar proyectos que tienen lo más difícil, que es el dinero.

La reforma de las paradas de la Avenida es el último ejemplo, pero hay más. El caso más grave, posiblemente, en los últimos años es el de la Edusi, de la que la ciudad desaprovechó el 40%, nada menos, después de pelear con ahínco para que Europa aceptara su propuesta y concediera la máxima subvención posible (de 18 millones de euros) en un plan plurianual que el Ayuntamiento no supo ejecutar a tiempo. A día de hoy sigue siendo difícil de digerir que el 40% de ese dinero tuviera que devolverse dejando sin terminar, y en algunos casos ni siquiera empezar, proyectos que eran de calado y que necesitaban las barriadas de extramuros. Sirvan de ejemplo los depósitos de tabaco, pendientes ahora de que se pueda materializar otra subvención cuyos plazos también empiezan a ir a la contra; la smart city que lleva años anunciándose y que sigue sin implantarse; las instalaciones deportivas de Loreto y Puntales; o la pasarela marítima de este último barrio, cuyo proyecto cayó al olvido.

A Europa ha ido de vuelta también el dinero de otro proyecto importante para la movilidad de la ciudad. Tenía previsto el anterior gobierno, y contaba con financiación para ello, implantar una de las deficiencias que sigue teniendo Cádiz, un sistema de alquiler de bicicletas, del que estuvo Adelante titubeando demasiado tiempo entre que fuera público o privado. Finalmente iba a ser -o eso nos dijeron- Emasa quien se hiciera cargo de este servicio, que estaba perfectamente diseñado tanto en el número de bicicletas que iban a hacer falta como en la ubicación y amplitud de las ‘estaciones’ en las que estarían disponibles en distintos puntos de la ciudad; pero al igual que en los ejemplos anteriores, el reloj fue corriendo y se llegó al límite de los plazos sin que hubiera proyecto en firme ni proceso de licitación ni nada parecido, por lo que el Ayuntamiento terminó renunciando -una vez más- y la ciudad perdiendo otra oportunidad.

El proyecto de implantación de Zona de Bajas Emisiones, que sigue acumulando retrasos y respecto al que no se aprecia avance alguno en los últimos tiempos, depende también de los fondos Next Generation, lo que pudiera provocar la pérdida final de la financiación si no se agiliza la tramitación para su puesta en marcha.

Con estos antecedentes, afronta la ciudad la nueva convocatoria Edil con la lógica incertidumbre o incredulidad de que el Ayuntamiento vaya a ser capaz de administrar 20 millones de euros de financiación (si consiguiera la ayuda máxima que le correspondería a la ciudad en estas nuevas subvenciones) para hacer realidad los más de 30 proyectos presentados. Hay que ser más europeos que nunca, dijo recientemente el alcalde; igual habría que empezar por hacer posible el cumplimiento de los planes y líneas de ayuda.