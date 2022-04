En busca del mestallazo

El calendario del Cádiz hasta final de temporada es duro, pero el fútbol ha querido ser justo con el equipo de Sergio González y le ha permitido gozar una semana más, por el parón de selecciones, del gustazo de verse fuera de los puestos de descenso. Y mira que el partido ante el Villarreal llevaba camino de seguir la tónica de semanas anteriores. Buenas sensaciones, buen juego, pero el gol seguía sin aparecer. Hasta que la justicia se subió en las botas de Sobrino al filo del pitido final y regaló al cadismo una alegría que necesitábamos desde hacía tiempo. Y a eso le añadimos otra semana más asegurada fuera del pozo, pase lo que pase hoy, tras el enésimo pinchazo del Mallorca ayer en Getafe.

La mejoría del Cádiz desde la llegada de Sergio al banquillo ha sido más que evidente, aunque los resultados no terminaran de acompañar. Pero las dos ultimas victorias en casa, además de la magnífica imagen ofrecida frente al Atlético de Madrid, pese a la derrota, han abierto de nuevo la posibilidad de la salvación, que parecía haberse alejado hace algunas jornadas. El tiempo creo que esta dando la razón al cambio en el banquillo. No sabemos si la salvación se alcanzará (espero y deseo que sí) o no. Pero de lo que no tengo duda es que de no haber habido un giro de timón en el banquillo la cosa hubiera estado casi imposible. Conste que admiro a Cervera por el trabajo realizado y le estaré siempre agradecido por lo conseguido, pero todo tiene sus etapas y creo que la de Cervera había llegado a puerto. El equipo tiene ahora otra alegría, otra cara, y se ha demostrado que se podía jugar a otra cosa. Y no creo que sea solo por las incorporaciones que han llegado en la ultima ventana de fichajes. Es simplemente otra idea de fútbol. Cervera tenía la suya, que nos ha dado muchas, muchas alegrías, pese a sus detractores, y Sergio González tiene otra que, visto lo visto, es mucho más agradecida para la vista del espectador que la mera búsqueda del resultado a fuerza de defenderse. Y con esta ilusión nos colamos en el partido de hoy. Visto el estado actual de forma del Cádiz y el precedente del buen partido de Copa ante el Valencia en Mestalla, hay motivos para pensar que no es nada descabellada la posibilidad de traerse los tres puntos de tierras valencias. El partido de hoy y el de la semana que viene ante el Betis pueden marcar el ser o no ser del Cádiz en esta Primera División.

Digo estos dos partidos porque el siguiente ante el Barcelona sí que lo veo más complicado. Sobre todo, por el estado de forma actual del Barça. Si se pasa con nota (y con puntos) estos tres partidos, lo que queda se atisba hasta más asequible. Son partidos complicados, pero sin nada imposible, y con un Real Madrid en la penúltima jornada que espero que llegue ya Campeón de Liga a Cádiz, para evitarnos presiones extras. Ganar hoy no sería nada definitivo, pero el mazazo encima de la mesa sería de órdago, dejando al Mallorca a cuatro puntos. La ocasión es inmejorable. Vamos a por ello, ¿no?.