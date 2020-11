En busca del equilibrio

No sé si será por lo de la maldición del cambio de nombre pero el Ramón de Carranza se le sigue resistiendo al Cádiz para ver una victoria en casa. El pasado domingo no hubo siquiera una remota posibilidad. Cierto es que jugábamos contra el líder de la liga, el equipo más solido y, de momento, un serio candidato al título ante la pasividad de Real Madrid y Barcelona. Y cierto es también que veníamos de otro derrota ante el otro candidato a campeonar, el Atlético. Dos equipos ante los que era más que previsible que cayera una derrota. Pero el problema no es caer sino como se cae. Ante el Atleti nos condenaron dos fallos tempraneros (inadmisibles para el mismísimo Cervera) y ante la Real Sociedad no hubo opción, nos pasaron por encima con un marcador que incluso se quedó corto.

Ante todo, partamos de una base: la temporada del Cádiz a día de hoy es admirable. Lo digo porque parece que cualquier crítica es sinónimo de derrotismo y no de ganas de mejorar. Pero a pesar del buen balance general y la buena posición en la tabla hay cosas que "preocupan" (ven que lo entrecomillo ¿verdad?) en este equipo. Lo primero es un arma de doble filo: el sistema que nos ha dado los puntos para estar donde estamos. Evidentemente funciona, para estar donde estamos o ¿sería mejor decir que ha funcionado?. Lo cierto es que el sistema parece pensado para aburrir al contrario a base de una defensa súper sólida, sin huecos y esperar que el rival cometa un error para matarlo. Y nos ha funcionado muy bien pero da la impresión de que si el rival se adelanta en el marcador se nos cae el mundo encima y ya ese sistema no vale.

Y arriba solo están Negredo y el Choco Lozano, porque sin ellos el equipo tiene menos peligro que un vaso de agua en ayunas. Abonarse solo a ese esquema de juego nos puede dar bastantes puntos pero en el momento en que el rival se ponga por delante lo vamos a tener crudo para remontar, porque parece que no sabemos jugar a ello. Y como llegará un momento en que los demás nos tengan calado hay que ir pensando en mejorar arriba. Y no se trata ya de marcar, sino al menos de intentarlo. Ante la Real Sociedad no hubo practicante ni un tiro a puerta, y así es imposible. Yo estoy convencido de que Cervera sabe lo que hace, sin duda, por algo nos ha llevado a donde estamos y no seré yo quien discuta el método.

Pero hace falta Plan B, que de momento no ha aparecido. Lo de hoy en Elche no es ninguna final, claro que no, pero se antoja necesario sacar una victoria. Porque perder otra vez (y esta sí es nuestra liga) nos condenaría a volver a enfrentarnos a la maldición de Carranza ante un Barcelona que aunque está en horas bajas siempre es el Barcelona. Es otro partido de los que se cuentan con que se puede perder, aunque el del Real Madrid también lo era. En conclusión: a este equipo le falta gol, le falta mordiente arriba. Estamos entre los menos goleadores de la Liga. Habría que buscar ahí en el mercado invernal. Defenderse está muy bien pero si además se hace daño…