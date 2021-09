Sin burka y sin sombrero

El pasado agosto en los jardines de la Casa de la Juventud de Puerto Real se colgó el cartel de aforo completo en las dos sesiones de Las sinsombrero. Las mujeres de la Generación del 27, un magistral homenaje teatral por De ida y vuelta. Una maravilla, como siempre. Y muy mal acostumbrados nos tiene Ana del Corral y su compañía, regalándonos talento y momentos inolvidables (no me resisto a elogiar el trabajo de estos enormes artistas siempre que puedo). Asistí con mi hija Helena a la que puse en antecedentes de lo que iba a disfrutar: un reconocimiento necesario a las mujeres creadoras silenciadas y ninguneadas en los libros de texto hasta ahora cuando ya parece que se las empieza a ver, a conocer y a reconocer. Y mientras Margarita Mallo, Rosa Chacel, Josefina de la Torre o María Zambrano, por ejemplo, eran las protagonistas de nuestras conversaciones, en la televisión gritaban noticias sobre Afganistán y el horror más grande. Siempre contra nosotras. Siempre somos nosotras las que perdemos en cualquier conflicto, más grande o más pequeño. Siempre son nuestros derechos los primeros en mermar o desaparecer. Sí. Y me esforcé con todo el amor, e infinito miedo contenido, en explicarle a una niña de diez años cuál es el significado del negro absoluto que más pesa sobre el cuerpo y el alma de las mujeres de allá, e invertí las ganas en hacerle saber que no sólo los burkas de oriente asfixian. Sin ánimo de asustarla pero sí de prevenirla, le descubrí, y algo ella ya intuía, que hay talibanes en el barrio, en la calle, en el pueblo, a veinte kilómetros de distancia, como muy lejos. Y que con palabras y actitudes hirientes, ofensivas y crueles aniquilan las ganas de seguir y cercenan las alas cuando apenas están surgiendo. Nos acechan burkas invisibles como la condena al ostracismo en una empresa, el ninguneo, la sombra del maltrato psicológico atroz, las consecuencias más extremas del amor romántico y sus muescas profundas e irreparables en la autoestima y el corazón, así como el afán de dominio absoluto como resultado del temor a la fuerza que nos nace. Burkas, sombreros, golpes, violencia, muerte para nosotras y nuestros hijos. Y nombres tachados y olvidados en la historia que se repite. Un historial de desaparecidas que jamás aparecerá en los libros de texto ni en ningún sitio. Helena me mira fijamente con su rostro libre y descubierto, con los ojos perplejos y hambrientos de vida, y yo quisiera enseñarla a reconocer el amor que sí es, y que merece, y aquel que no es y no lo será nunca, y es negro absoluto como la cobardía de los que no respetan la libertad y temen el talento que nos nace y lo que somos. Por eso este curso, otra vez, y de cada casa al mundo, el deseo más vivo, el más consciente, para las niñas y los niños es respirar, vivir siempre, siempre, sin burkas, y sin sombrero.