Un día tras otro sin diferencia. La misma maldita rutina que te convierte en una especie de atrapado en el tiempo. No está condenado a nada, simplemente quiere vivir su vejez con atenciones profesionales. El maldito virus convirtió su residencia en un búnker. La entrada del bicho había causado estragos en otras residencias y había que protegerse. Pero mientras que el resto de la población empezaba a recuperar la libertad poco a poco, e incluso, en otras residencias de mayores se fueron suavizando las medidas dentro de unas restricciones enormes, él sigue viendo las mismas cuatro paredes desde hace casi seis meses. No hay contacto, no hay salidas, no hay nada. Sólo una rutina que se hace cada vez más difícil de soportar y que ni siquiera las visitas de sus familiares pueden mitigar. Después de haber vivido mucho tiempo sin libertad en la calle, ahora se la encuentra en su vida.