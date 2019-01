Una buena estrategia, o no

¿se ha entendido el mensaje? Lo sucedido en Andalucía debe hacer reflexionar a los partidos. Sobre todo a los tradicionales. Y también a alguno de los emergentes que no acaba de situarse. La entrada de un partido extremo y populista debe hacer reflexionar a la política, más bien a los políticos que se cuidan de hacerla.

Pero ¿ de verdad se ha entendido el mensaje? Mensaje no ideológico, no nos engañemos. Es un mensaje de descontentos, de cabreados, de hartazgo, de desilusionados. Ha sido un mensaje a la línea de flotación del PSOE y del PP. Si, del PP también que pese a gobernar la Junta, el futuro presidente lleva ya perdido el 50 % del capital de votos que tenía Arenas. Una muestra de que no se ha entendido nada es lo sucedido en el último pleno en nuestra ciudad, donde la oposición ha impedido el préstamo de 7,7 millones que llevaba el equipo de gobierno en minoría para inversiones. Algunas de las cuales ya habían recibido el visto bueno de dicha oposición.

Esto es otro mensaje. Pero un mensaje de la incoherencia que reina hoy en la política. Traducido significa, que mi partido está antes que los intereses de los ciudadanos. Y claro, aprobar en estos momentos este gran montante económico es darle vida al gobierno de cara a las ya cercanas elecciones. Por consiguiente, se puede quedar la ciudad como está que yo no puedo darle oxígeno al gobierno.

Claro que también se puede decir lo siguiente. Ya ha tenido tiempo el gobierno local de haber llevado esta posible inversión unos meses, o años, antes. ¿Quepor qué ha esperado estar en precampaña electoral para realizar estas mejoras que llevan toda la legislatura esperando? Pues esta es la pregunta. Ya sabemos que en precampaña entra lo que siempre se le ha denominado "la política del alquitrán". Y no tardaremos mucho en ver la obra pública arreglando calles. Es verdad que tampoco queda tiempo para poder haber realizado la mayoría de estas inversiones.

¿Entonces por qué se lleva a pleno ahora? ¿Ha sido una estrategia del gobierno de Cavada para visualizar que la oposición antepone sus prioridades a la de los ciudadanos?. Para dejar a los partidos de la oposición en evidencia. Que la estrategia electoral está por encima del bienestar de los ciudadanos. Porque ya la alcaldesa ha firmado un crédito por 6,5 millones para intentar dejar realizado algunos de estos proyectos. Luego entonces ¿para qué ha llevado a pleno para su aprobación el citado préstamo? Por un millón más. No creo. El asunto es que se tiene gran parte de ese dinero para inversiones y la oposición ha quedado malamente ante los colectivos de la ciudad. Sobre todo ante los propietarios del polígono de Fadrícas que tenían apalabrado, por parte de todos los partidos, una inversión cercana al millón de euros y vio como esta, inversión demandada desde hace décadas, se quedaba sin aprobación. Al final el crédito pedido por la alcaldesa va a poder realizar estas mejoras. Luego entonces ¿ha sido una buena estrategia del gobierno? O ha sido casualidad.