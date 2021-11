Un buen consejero y mejor persona

Hay cosas que cuando suceden cuestan creerlas. Ver como, de un plumazo, una persona desaparece del Cádiz CF. A esa persona en cuestión ya no lo vemos recibir, en la puerta principal del estadio Carranza, a autoridades, invitados y amigos. Siempre con una sonrisa y el respeto como adecuada carta de presentación. Algo, por cierto, que también refuerza la marca Cádiz CF. Concretamente esa persona no es otra que el ya ex consejero Miguel Cuesta.

El hasta hace poco dirigente del club gaditano fue un hombre que siempre se entregó por completo al equipo de sus amores, el Cádiz. Llevó a cabo muchas gestiones por el bien de ese sentimiento amarillo y azul sin ponerse medallitas ni cobrar un euro. Basta recordar que, por ejemplo, su papel resultó clave en la negociación en el tema de las instalaciones de El Rosal con el Ayuntamiento de Puerto Real. Todo ello sin olvidar, entre otras gestiones, su labor clave, junto a Pepe Mata, en todo lo referente a las peñas cadistas; una manera esencial para el crecimiento del cadismo a lo largo de nuestra provincia.

Ahora, de un plumazo y con muy poco tacto, lo mandan a una esquina, que es una manera clara de no saber reconocer su total entrega al club.

Una falta de respeto total por parte del presidente, aunque supongo que influenciado por algunos de esos 'satélites' que han llegado a las oficinas del estadio Carranza. Desgraciadamente saben pocas cosas de la historia del Cádiz. Tal vez algo de cuarteles o de motos.

El comportamiento con Miguel Cuesta es una total falta de respeto hacia una persona que ha sido muy utilizada por los actuales dirigentes, y que , ahora, recibe dos patadas en el trasero y ya no pinta nada en la entidad. Lamentable. Miguel Cuesta merece un respeto porque el Cádiz no ha valorado su labor durante tanto tiempo.