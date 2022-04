No siempre ocurre como esta semana que hoy se culmina con la procesión blanca de la Resurrección de Cristo, ¡es tan breve! Alguna vez por la infancia quería que no pasaran los días porque recordaba que hoy era Domingo de Ramos e inmediatamente pasaba la Virgen de la Soledad delante del cierro de la casa de mis padres. Cuando se quedaba vacía la calle me invadía un sentimiento profundo de tristeza y desamparo. Este año ha vuelto ocurrir, veía Columna, llovió el día siguiente, recordé a mi amigo Pepe Macías en la iglesia del Cristo orgulloso de sus Afligidos, sereno porque no saldría por la lluvia y, casi inmediatamente, miraba el rostro de nácar de la Virgen de la Soledad, siempre tan bonita. Este año recordaría siempre el paño con el rostro del Señor que pintó Antonio Alias, grandísimo artista, para mi Hermandad de Misericordia y Salud. Digo que estaba de pie mirando el Cristo yacente en su urna de cristal y acero de la iglesia de mi colegio del Liceo, y el cortejo de esta cofradía que siempre me gusta ver, desde muy niño.

Guillermo se fue a Madrid. Y lo lejano cercano, pues. Digo que me había hablado de la nueva feria, que le saldría bien a Patricia, ya verás. Es muy de Patricia, vaya por delante. Y quiere que las cosas le salgan bien. Ve lo que viene haciendo y la defiende. Pero conste que he coincidido con él, la Feria'22 puede, de ser tan distinta a la que plantó Alejandro Zapata en la Magdalena cuando al principio, una Velada diferente, cordial, familiar. Ni el polverío de los días de la Patrona, que siempre hay levante, ni las amplias avenidas con las gentes del principio, la estampa desolada de los últimos años, esa cliché del neorrealismo italiano. Pero tienen que hacer lo necesario para que resulte lo conveniente, no equivocarse. Que hablamos de otra brevedad, los momento más intensos de nuestras vidas son brevedades. Patricia debe saberlo. Lleva mucho ya gobernando esta ciudad pero un día dejará de hacerlo y el tiempo se le acortará, y sufrirá de melancolía por lo que hizo y por lo que no pudo porque no la dejaron o porque no se le ocurrió. O salió mal. Paciencia y barajar, Guillermo. Va por las calles el Resucitado. Hoy es el día más importante de la Semana Santa, si lo miras con detalle. Porque si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe. Todo el plan de salvación llega al sepulcro vacío. El Señor se ha levantado de entre los muertos. Debería ser también la buena metáfora de nuestras vidas, levantarnos de las caídas, de los errores, de los odios y de las mentiras. Hoy, después de la comida, habrá un silencio de preludios en esta ciudad rodeada de agua por todas partes, esta Isla de nuestras culpas. Ha sido una vez más tan breve…