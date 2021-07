El boom del verano

La ansiada, la esperada, la tan anunciada quinta ola, la que desde el comienzo de los tiempos se predecía, aquella que, para alegría de muchos, se anunciaba cada día, a cada hora, a la espera de que la predicción coincidiera con la realidad. La deseada, llegó. La satisfacción de aquellos que, a golpes de Facebook, ante el anuncio de un concierto, de una maratón o de una comunión anunciaban el apocalipsis por fin se sienten satisfechos. Sin embargo, ni nos extinguimos como los dinosaurios, ni hay colapso hospitalario, ni podemos frenar lo que se avecina. Como otros muchos anunciaran, llegó para quedarse, es algo con lo que aprenderemos a vivir, cambiaremos el ha cogido una gripe, por un ha cogido el Covid.

Cambiaremos la incredulidad ante la muerte por una simple gripe, a la incredulidad por la muerte por Covid. Nos vacunaremos, viviremos, y muchos, muchos, se contagiarán. La vida, como es natural sigue, cada día se conoce mas de la infección, del virus, e iremos alcanzando soluciones, cada día más prácticas.

Mientras tanto, la prudencia también vino para quedarse. La higiene y la prudencia, algo de lo que quizás nos reíamos, son ahora hábitos saludables de vida. Pocos somos los que nos quedamos pegados por el paso de la jocifa por el mostrador, y rehuimos, instintivamente, los roces innecesarios. Supongo algún heredero de Nostradamus sonría con el articulo de forma sarcástica, pensando para sus adentros que ojalá le toque a alguien de mi familia.

Igualmente, alguno mas atrevido, y mucho más preciso en sus profecías, me advierta que terminare muriendo… algún día, y ese día dirá que ya lo dijo. Este año de nuevo el verano deja paso al agorero, como ya ocurriera el pasado año, y siendo sinceros, porque el año pasado hubo menos contagios entre los jóvenes, jóvenes que apenas cambiaron sus hábitos con los de este año. Curioso que el pasado año la incidencia no creció entre ellos, y este año se dispara. Serán las vacunas, será el amor.. será verano, será el calor…quizás fue solo casualidad, pero algunos aprovecharan y dirán que toda la culpa la tiene… no digo mas.