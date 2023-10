No sé sabe muy bien por qué desde donde pueden nos han dicho a los isleños que Camposoto no se mueve, no se toca, no hay nada que hacer. Que nos olvidemos de los grandes proyectos sobre ese suelo que, qué duda cabe, es una riqueza que contribuiría al desarrollo urbanístico de San Fernando. Se trata de muchos miles de metros cuadrados de terrenos cercanos al mar, al océano, a la playa virgen de la ciudad. Fácil imaginar a los arquitecto y planificadores dibujando urbanizaciones, hoteles, campos de golf, qué sé yo de cosas. Pues hay un blindaje, no se olvide. Lo último llegado a la ciudad desde Defensa, otro solar extraordinario, fueron los llamados Polvorines. Siguen en su sitio, prácticamente intactos. No debe ser fácil obtener la rentabilidad social ni ajustar lo que se quiera hacer -sobre todo pensando en la rentabilidad- a lo que se puede hacer con las normativas vigentes. La alcaldesa es jurista y, por lo tanto, está más que ‘orientada’ al entramado legal que rodea cualquier proyecto innovador o conservador sobre el suelo. Nunca olvido -ahora ya lo entiendo- el que dijera Antonio Moreno que Bahía Sur le había costado sangre, sudor y lágrimas. Más o menos. Un solar improductivo al que le llegaron unos inversores en un momento interesante fue como la lluvia que tanto necesitábamos. Porque además iban a dejar monda y lironda a la Fábrica de San Carlos, que en sus mejores momentos había dado trabajo a más de cuatro mil isleños. El político joven y lleno de ambición para su pueblo que fue Antonio Moreno encontró el remedio de los males. Pero el proyecto fue muy complicado y, legalmente, tuvo flecos, notas a pie de página y recovecos nada sencillos. Como terminó viéndose. Defensa ha salido ahora hablando del blindaje de Camposoto. Debe haber saltado alguna alerta y han salido los portavoces varios para informar de que no se haga nadie ilusiones, Camposoto es decisivo para la Defensa Nacional de España y no va a consentir ni permitir ni propiciar que se desprenda ni una parcelita. Camposoto no se toca, en definitiva. Todo esto, por un extraño mecanismo de la lógica, va a poner la lupa sobre Polvorines, y el tiempo que hace que pasaron al dominio de la ciudad. Porque hay como una proyección, un vector llamado Fadricas 2, pero no acaba de avanzar, no acabamos de saber que se está proyectando sobre ese espacio feliz junto al mar de la Bahía, uno de los sitios de belleza cautivadora que estuvo en posesión de la Armada durante siglos, un poco como todo lo demás que estuvo y sigue estando. ¿Tendremos noticias más pronto que tarde de lo que se está haciendo, se quiere hacer en Polvorines? No es la parte baladí de lo que estamos esperando ya.